Grande Fratello Vip: arriva la frecciatina velenosa di Cristina Plevani

Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha lanciato una frecciatina dopo aver saputo chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4: nel cast 4 ex concorrenti della versione classica

La pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip 4 ha annunciato una gradita sorpresa al pubblico. Nel cast ci saranno 4 ex concorrenti della versione classica del reality e saranno Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano e Sergio Volpini. Nonostante abbiano partecipato al reality molti anni fa, tutti e quattro sono ancora molto conosciuti e alcuni di loro sono spesso ospiti di Barbara D’Urso come opinionisti.

Questa scelta della produzione e di Alfonso Signorini, però, ha innescato la reazione (non molto positiva) della prima vincitrice del Grande Fratello, ovvero Cristina Plevani. Ecco che cosa ha scritto sul suo profilo Instagram l’ex gieffina.

Cristina Plevani: frecciatina al Grande Fratello Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip inizierà mercoledì 8 gennaio e nel cast il pubblico ritroverà Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. Tuttavia, Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del reality, non sembra aver apprezzato questa scelta.

Dal suo profilo Instagram è apparso un messaggio di lamentela in quanto non è stata presa in considerazione come “highlander del Grande Fratello”. Ha espresso la sua preferenza per Salvo e Sergio, suoi compagni di avventura, ma poi ha detto che non dirà mai che cosa pensa realmente. (Continua dopo il post)

Che cosa ne pensate di questa frecciatina di Cristina alla produzione del reality?

Il cast della nuova edizione

In questi giorni è stato svelato quasi interamente il cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini avrà al suo fianco Pupo e Wanda Nara come opinionisti. Nella Casa entreranno Rita Rusic, Pago, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia. E poi ancora Barbara Alberti, Fabio Testi, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Carlotta Maggiorana.

Il nome dei vip ha destato qualche critica nei social. Molti utenti pensano che ci siano troppi “vecchi”. Che cosa vedremo nel programma nei prossimi mesi? Siete curiosi di vedere questa nuova versione condotta da Alfonso Signorini?