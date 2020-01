Gemma Galgani sviene a Uomini e Donne: lacrime, liti e l’ingresso in studio del medico

Nuova registrazione del Trono over di Uomini e Donne

Maria De Filippi e la redazione ha deciso di effettuare due registrazioni del Trono over di Uomini e Donne. La prima venerdì con l’abbandono di Armando Incarnato e l’altra sabato pomeriggio, dedicata quasi esclusivamente ad una sfilata.

C’è da dire, inoltre, che nello studio 6 dell’Elios in Roma non era presente Juan Luis Ciano, quindi la frequentazione con Gemma Galgani è già un capitolo chiuso. Tuttavia quest’ultima è stata ancora una volta la protagonista del nuovo appuntamento. Durante la sfilata Massimiliano ha imitato Richard Gere nel film Ufficiale e Gentiluomo.

Infatti il cavaliere ha preso in braccio Aurora facendole fare il giro del parterre. Subito dopo l’ha portata dietro le quinte per baciarla. Un gesto che è stato apprezzato dal pubblico che ha fatto una standing ovation che ha fatto emozionare Gems.

Gemma Galgani ha quasi uno svenimento

A quanto pare Gemma Galgani si è molto emozionata per via della riproposizione della storica pellicola e addirittura ad un tratto ha avuto un mancamento. Per via del quasi svenimento, Tina Cipollari ne ha approfittato per chiedere l’intervento del medico. A quel punto la dama torinese è stata stesa sulla passerella e, per farla riprendere, Massimiliano l’ha presa in braccio facendole fare una sfilata.

Ad un tratto la direttrice di sala del Teatro Colosseo si è ripresa per miracolo. Ma quest’ultima è stata protagonista di una forte discussione con Anna Tedesco. Ricordiamo che entrambe e donne stanno corteggiando Marcello, scatenando rivendicazioni e forti gelosie.

Gemma Galgani e Anna Tedesco si contendono il cavaliere Marcello

C’è da dire, però, che il cavaliere Marcello non frequenta solo Gemma e Anna, nella sua lista è presente anche il nome di Antonella. Quest’ultima, però, intanto sta conoscendo anche Jean Pierre Sanseverino, ex fiamma della Galgani. Un vero e proprio intreccio che ha scatenato la delusione da parte della torinese.

La donna, infatti, era convinta che Marcello le avesse concesso l’esclusiva. Il cavaliere ha ribadito che vuole conoscere altre signore del parterre, anche se ci sono stati dei baci a stampo con Gems. Tuttavia quest’ultima è rimasta delusa tanto che Tina Cipollari dopo averla vista piangere ha chiamato ancora una volta il dottore per farla visitare.