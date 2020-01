Temptation Island, Arcangelo Bianco torna con Nunzia Sansone: la risposta che spiazza tutti i fan

Arcangelo Bianco si confessa a Radio Radio

Sono trascorsi ben sei mesi dalla fine di Temptation Island e sembra che tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone possa smuoversi qualcosa di positivo. I due ragazzi sono single dalla scorsa estate, ovvero quando hanno deciso di troncare la loro relazione sentimentale per alcuni atteggiamenti assunti nel reality show delle tentazioni.

Ma di recente, il giovane partenopeo ha rilasciato una lunga intervista a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli su Radio Radio, facendo intendere che potrebbe esserci un ritorno di fiamma con la ex. Ricordiamo, infatti, che i due ex protagonisti del programma di Filippo Bisciglia sono stati insieme per 13 anni.

Nelle ultime settimane sul web girava voce di un possibile riavvicinamento tra Sansone e Bianco, ma in realtà i due hanno avuto solo dei confronti in privato. Tuttavia i fan sperano che molto resto ritorni di nuovo insieme.

Arcangelo Bianco tornerà con Nunzia Sansone?

Durante l’intervista radiofonica a Non succederà più, la padrona di casa ha chiesto ad Arcangelo se prima o poi tornerà insieme a Nunzia. A quel punto il diretto interessato ha detto di non saper rispondere a tale domanda perché non prevede il futuro.

Poi l’ex protagonista di Temptation Island ha spiazzato tutti, compresa la conduttrice, dicendo che non è facile dimenticare la Sansone dopo tredici anni e per il momento non è certo del loro ritorno insieme. Il giovane in questi sei mesi non ha mai levato il segui nel profilo Instagram della sue ex fidanzata.

Per il momento lui vuole rimanere da solo facendo un percorso personale per capire quale strada percorrere. Poi ha affermato che sicuramente anche a lei farebbe piacere un riavvicinamento.

Il pentimento dell’ex protagonista di Temptation Island

Intervistato su Radio Radio, Arcangelo Bianco ha detto di essersi pentivo di aver baciato la tentatrice Sonia Onelli. Ricordiamo che quest’ultima da un po’ di tempo è felicemente fidanzata con Massimo Colantoni. Secondo il ragazzo Nunzia non si meritava il suo comportamento scorretto assunto nel villaggio di Temptation Island.

In questi mesi il giovane ha avuto alcune frequentazioni con altre donne, ma nulla di serio. Inoltre ha smentito una sua possibile storia con un’altra ex tentatrice, Maddalena, affermando che è solo un’amica.