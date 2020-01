Maria De Filippi ha avuto una relazione extraconiugale? Spunta la verità da parte di una nota soubrette [FOTO]

Maria De Filippi ha avuto un flirt con Paola Barale?

Tra gli Anni Novanta e Duemila sul web circolava voce che Maria De Filippi e Paola Barale ci fosse un flirt amoroso. Addirittura si diceva che anche Maurizio Costanzo avrebbe contribuito a formare questo triangolo amoroso.

Di recente, però, la soubrette piemontese è stata ospite a La Confessione, il programma di Canale Nove condotto da Peter Gomez parlando ancora una volta di quel pettegolezzo.

L’ex valletta de La ruota della fortuna si è fatta un’idea di chi anni fa ha fatto girare questo rumor. Tuttavia la piemontese non ha voluto approfondire perché le altre persone coinvolte non hanno mai voluto affrontare il tema. All’inizio non riusciva a capire il nesso visto che con Queen Mary in tutta la sua vita si sarà vista una decina di volte.

La verità della soubrette piemontese

Intervistata a La Confessione, Paola Barale ha detto che con Maurizio Costanzo ci ha pranzato più volte, ma mai a casa sua. Dopo aver terminato la sua esperienza a Buona Domenica, la showgirl di Fossano si è posta mille domande.

Forse questa indiscrezione non si è diffusa per colpa sua, ma per l’atteggiamento di altre persone che le stavano vicino facendo intendere che la voce fosse veritiera. Poi l’intervista nel programma di Peter Gomez si è spostata su un altro argomento che riguarda la sua sessualità. (Continua dopo la foto)

Paola Barale e le leggende metropolitane nei suoi confronti

Nel corso della lunga intervista andata in onda lo scorso venerdì in seconda serata su Canale NOVE, Paola Barale ha detto per quale ragione uno deve scegliere un uomo o una donna da amare.

L’ex valletta di Mike Bongiorno ha ribadito che a lei non importa minimamente con chi vanno gli altri. Quindi, secondo la piemontese il rumor sul suo flirt con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stato messo in giro da qualcuno che fosso geloso di lei. In pratica un’amicizia vicina a lei o alla conduttrice pavese.

Poi ha parlato di due leggende metropolitane su suo conto. Una che riguarda Buona Domenica, dicendo che Rosario Fiorello fosse il suo amante. E perfino che si concedeva un menàge a trois: lei, Maria e Maurizio.