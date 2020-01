Armando Incarnato cacciato da Uomini e Donne: le rivelazioni di Gianni Sperti

Armando Incarnato è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Con le sue vicende amorose ha tenuto inchiodati al televisore milioni di spettatori. Ora, però, sembra che le cose abbiano preso un’altra piega, una che probabilmente nemmeno lui poteva immaginarsi. Il cavaliere partenopeo, infatti, è stato letteralmente cacciato via dalla trasmissione.

Ad onor del vero sarebbero state le rivelazioni di Gianni Sperti a costringere Armando Incarnato a lasciare lo studio. Una situazione a dir poco complicata sulla quale il diretto interessato non è ancora intervenuto. A riportare la notizia è stato Il vicolo delle news che ha “seguito” le due ultime registrazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Il percorso di Armando Incarnato a Uomini e Donne

Armando Incarnato è stato, come detto in precedenza, uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni del programma di Canale 5. Il cavaliere, infatti, nel corso dei mesi nei quali è stato seduto in studio ha attirato l’attenzione di tantissime dame.

In molti ricordano la sua frequentazione con Noel, con la quale sembrava che le cose potessero andare per il verso giusto. D’improvviso litigi, bugie e segreti hanno minato il loro equilibrio tanto da spingerli a dividersi.

In seguito, tra le altre, c’è stata una breve frequentazione con Ida Platano. La bella bresciana in quella fase della sua vita aveva allontanato Riccardo Guarnieri e aveva pensato di lanciarsi in una nuova frequentazione. Armando Incarnato aveva dichiarato a più riprese il suo interesse per la dama che ha poi deciso di riavvicinarsi al suo Riccardo. A questa decisione sono seguite una lunga scia di polemiche.

Nell’ultimo periodo il cavaliere si è concentrato su Roberta Di Padua con la quale si era creata una certa complicità. A distrarlo l’arrivo della bella Veronica che dopo aver frequentato un altro cavaliere si è “concessa” alla conoscenza del partenopeo.

Nonostante una grande complicità e attrazione fisica c’è sempre stato qualcosa che non andava. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne prima delle festività natalizie Armando Incarnato e la dama hanno deciso di lasciare lo studio insieme, ad onor del vero senza troppa convinzione.

Armando Incarnato cacciato dallo studio

Secondo quanto riportato da Il vicolo delle news durante una delle ultime registrazioni Gianni Sperti ha attaccato duramente Armando Incarnato accusandolo di frequentare un’altra persona fuori dal programma. L’opinionista ha rivelato di essere in possesso di alcune prove che incastrerebbero il cavaliere, costringendolo di fatto a lasciare la trasmissione. La reazione delle dame è stata, comprensibilmente, molto accesa.

Lo steso sito ha rivelato anche che il cavaliere partenopeo non sarebbe stato presente neanche alla registrazione successiva, quindi è facile immaginare che effettivamente non faccia parte più del parterre. Staremo a vedere se Armando avrà l’opportunità di replicare in seguito.