‘È stato il mio grande amore…’: Simona Ventura lo confessa, la verità sul noto cantante [FOTO]

Simona Ventura innamorata persa di Miguel Bosé

A distanza di più di un decennio Simona Ventura è tornata a pubblicare un suo libro. In questi giorni, infatti, è uscito ‘Codice Ventura’, un tuffo negli Anni Ottanta e Novanta per capire chi eravamo e chi siamo realmente.

Di recente la nota conduttrice torinese a rilasciato una lunga intervista la magazine Voi facendo una confessione inattesa. In pratica la padrona di casa di Settimana Ventura ha detto che anni addietro era perdutamene innamorata di Miguel Bosé. Inoltre ha rivelato che all’età di 15 anni piangeva per lui e le sue canzoni.

All’epoca il cantante spagnolo aveva un concerto a Torino e lei si è fatta accompagnare dalla madre per assistere alla sua performance. In più, quando ha condotto un’edizione di Un disco per l’estate, Miguel era uno degli ospiti. Quando lo ha avuto davanti lei si è gettato ai suoi piedi. (Continua dopo la foto)

La lunga carriera artistica della conduttrice torinese

Intervistata dal periodico Voi, Simona Ventura ha parlato anche della sua vita privata e la lunga carriera in televisione. L’artista piemontese ha tirato le orecchie alle nuove generazioni che vogliono trovare sin da subito il successo senza fare la gavetta.

Ma raggiungere la popolarità potrebbe essere facie con i social, ma nello stesso tempo si può perdere in un batter d’occhio. In questi anni l’ex di Stefano Bettarini ha condotto diverse trasmissioni, ma una in particolare le è rimasta impressa nella mente.

Si tratta della Domenica Sportiva effettuata nel 1991. La sua carriera ha preso al via con la sua partecipazione a Miss Muretto e da allora non si è più fermata, nonostante l’allontanamento dalla Rai.

Simona Ventura rinuncia ai reality show

Nel corso dell’intervista a Voi, Simona Ventura ha parlato anche di reality show. La piemontese ha fatto capire che ormai non condurrà più questi tipi di programmi. Ormai L’Isola dei Famosi è un ricordo lontano, mentre Pechino Express appartiene al collega Costantino della Gherardesca e La Talpa, il grande sogno di Paola Perego.

Al momento si limita a presentare Settimana Ventura su Rai Due, con un incremento d’ascolti e il successo ottenuto con Il Collegio 4. Mentre in primavera 2020 dovrebbe tornare alla guida di The Voice of Italy.