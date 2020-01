Gemma Galgani indimenticabile, un suo ex la pensa ancora. Ritorno di fiamma per la dama?

Gemma Galgani è sena dubbio una delle dame più mate di Uomini e Donne. Ormai da circa 9 anni è presenza fissa al Trono Over e all’interno del parterre ha conosciuto diversi cavalieri tra cui Rocco Fredella. Lo scorso anno il 50enne si è presentato con l’intento di corteggiare la dama, con tutti i buoni propositi.

La loro frequentazione, iniziata benissimo non ha poi preso piede a causa della poca fiducia di Gemma nel cavaliere. Rocco è sempre stato molto passionale e fisico tanto da far passare l’uomo che vorrebbe arrivare a uno scopo solo. Dopo vari tira e molla i due hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza e Rocco decise di lasciare il programma.

Gemma Galgani indimenticabile

L’ex di Gemma Galgani è uscito da Uomini e Donne già lo scorso anno e fuori dagli studi ha incontrato la sua anima gemella. Rocco intervistato di recente dal settimanale di UeD ha raccontato del sentimento che prova per la sua compagna Doriana: “Ho intenzione di sposarla, ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità”. Nonostante la felicità del cavaliere, l’uomo ha voluto lanciare una frecciatina alla torinese.

Ricordando la sua ex fiamma ha affermato di aver ancora un bel ricordo della dama e che nonostante i vari litigi pensa che entrambi hanno trascorso insieme dei bei momenti. Tali parole, però, sono state susseguite subito un pensiero negativo.

Gemma l’ha molto deluso come persona e non la perdonerà mai. Sembra proprio che Fredella nonostante la bella storia d’amore che sta vivendo non riesco proprio a dimenticare la Galgani.

Brutte notizie per la dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani ancora non è riuscita a trovare una persona che la ami totalmente. Stando alle anticipazioni del trono over, pare che la dama torinese abbia preso l’ennesima delusione d’amore dal suo ultimo corteggiatore. Juan Luis si è rivelata una persona falsa e dopo aver ricevuto un due di picche è stato ‘costretto’ ad abbandonare il programma sotto richiesta di Maria De Filippi.