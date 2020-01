Gravissimo lutto per Anna Oxa: si è tolto la vita per problemi finanziari e professionali [FOTO]

Grave lutto per Anna Oxa: si è tolto la vita il suo ex marito Franco Ciani

Qualche ora fa Anna Oxa è stata colpita da un gravissimo lutto. Purtroppo è venuto a mancare l’ex marito Franco Ciani. Il noto musicista, cantante autore di brani si è suicidato. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe commesso l’estremo gesto attraverso un sacchetto di plastica. Il corpo senza vita del produttore è stato trovato dal personale di un hotel di Fidenza nella mattinata di venerdì 3 gennaio 2020.

La triste notizia è stata diffusa da Il Corriere della sera. Per chi non lo sapesse è stato il primo consorte della Oxa e autore delle canzoni di quest’ultima, come Tutti i brividi del mondo e Ti lascerò, brano trionfatore del Festival di Sanremo 1989.

Chi era Franco Ciani e le ragioni del suicidio

Stando alle prime ricostruzioni, Franco Ciani è trovato privo di vita in una stanza dell’hotel. Poco prima di suicidarsi, però, il musicista ha modificato l’account di WhatsApp mettendo lo scatto di un angelo al posto della sua. Le ragioni del gesto estremo sono contenute all’interno in un bigliettino il cui destinatario è il suo impresario Nando Sepe.

A quest’ultimo avrebbe rivelato i reali motivi legati a numerosi problemi finanziari e lavorativi. Ma non è finita qui, infatti era molto deluso ed amareggiato per essere stato escluso al Festival di Sanremo con un brano scritto per l’ex Matia Bazar, Roberta Faccani. (Continua dopo la foto)

La burrascosa vita sentimentale di Anna Oxa

Franco Ciani era convolato a nozze con Anna Oxa quando lei aveva solamente 19 anni. La loro storia d’amore è stata abbastanza movimentata e tumultuosa. Successivamente la nota cantante dopo aver lasciato il compositore, si è sposata col musicista dei New Trolls, Gianni Belleno.

Da tale unione sono venuti al mondo due figli, per i quali dieci anni fa lo denunciò a causa della ‘violazione degli obblighi di assistenza familiare’. In quell’occasione l’uomo venne condannato a sei mesi di carcere e al risarcimento di 5 euro per il figlio 14enne, mentre quella maggiorenne ben 25 mila euro.

Ma non è finita qui, infatti la Oxa si è sposata nel 1999 per la terza volta. Il il marito era l’imprenditore albanese Behgjet Pacolli. Anche quest’ultimo non andò bene e nel 2006 è contratta in matrimonio con la sua ex guardia del corpo Marco Sansonetti, di 22 anni più giovane. Una unione interrotta due anni dopo.