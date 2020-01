Giulia De Lellis di U&D dopo il furto: “Grazie per esserci sempre”

Dopo il furto subìto Giulia De Lellis ringrazia i fan per esserle stati sempre vicino

La bella e affascinante Giulia De Lellis, reduce dal furto nel suo appartamento, ha voluto ringraziare i fan per esserle stati sempre vicino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti avuto una brutta esperienza proprio a inizio del nuovo anno. La famosa influencer ha raccontato di essere stata vittima di un furto piuttosto pesante.

I ladri le hanno rubato cose di alto valore e visto che ha sempre comunicato i suoi spostamenti da ora in poi non lo farà più. La De Lellis ha detto ai fan che da questo momento cambierà il suo modo di comunicare con loro.

Non lo farà perché ha qualcosa contro di loro ma solo per proteggersi da ulteriori esperienze di questo tipo. Di conseguenza eviterà di dire ogni volta cosa farà e dove si troverà. L’esperienza ha devastato la fidanzata di Andrea Iannone, che sta prendendo delle precauzioni per non incapparci di nuovo.

Giulia De Lellis costretta a prendere delle precauzioni dopo il furto

Nel lungo post su Instagram Giulia De Lellis ha dunque parlato apertamente ai fan e spiegato cosa farà per proteggersi. Non ha scelta sui prossimi comportamenti che dovrà adottare, quindi ha detto che vedranno qualcosa in meno rispetto a prima.

Ha spiegato anche che il furto l’ha fatta stare veramente male. Lei però è una persona ottimista e ha reagito con la positività che la contraddistingue da sempre. Per dimostrare che è una persona coraggiosa e che non si abbatte alle situazioni come queste, ha anche ringraziato i fan per averla supportata. La bella influencer vuole iniziare il nuovo anno con serenità e spera che per i suoi fan sia un anno tranquillo e pieno di cose belle.

La De Lellis ha tanti progetti nel cassetto

La De Lellis ha anche confessato di avere tantissimi progetti nel cassetto e il 2020 si prospetta ricco di impegni. La ex di Andrea Damante è quindi ben decisa a non abbattersi e a proseguire nel lavoro e con la sua storia d’amore nella più assoluta serenità.

Fidanzata da qualche anno con Iannone, ex di Belen Rodriguez, l’influencer ha archiviato definitivamente la sua storia con Damante. Con Andrea ha ritrovato il sorriso e anche se è stata vittima del furto continua a prendere le cose con ironia e leggerezza per non farsi sopraffare.