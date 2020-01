U&D trono over spoiler registrazione 4 gennaio: sfilata di fuoco, Gemma di nuovo in lacrime

Con l’inizio del nuovo anno, Uomini e Donne sta privilegiando il trono over e gli spoiler sono davvero esilaranti. Dopo le riprese del 3 gennaio, anche sabato 4 si è registrata una nuova puntata degli over in cui è stata effettuata la sfilata di entrambi i parterre e non solo.

Come riportato dalle talpine de Il Vicolo della news, infatti, pare che Gemma abbia avuto una nuova batosta. Dopo la fine della storia con Juan Luis, ha incominciato a frequentare Marcello. Anche in questo caso, però, le cose non sono andate esattamente come la dama si aspettava.

La sfilata infuoca il trono over

Gli spoiler sulla registrazione del 4 gennaio del trono over di Uomini e Donne rivelano che la puntata sia incominciata con la sfilata delle donne. Le dame si sono cimentate nel tema “Bella da far perdere la testa” e la prima ad entrare è stata Pamela.

Subito dopo è stato il turno di Gemma, poi di Veronica, Barbara, Anna e infine Roberta. Tutte sono state estremamente seducenti ma, ad aggiudicarsi la fascia di vincitrice è stata la prima che ha indossato un abito blu a sirena.

Dopo un po’ di polemiche tra Barbara e Mattia, è stata la volta degli uomini. Jean Pierre è stato molto elegante, seguito da Mattia leggermente più casual, dal momento che ha indossato le scarpette al di sotto del vestito, poi, Marcello e Massimiliano. Specie quest’ultimo ha generato grosso sgomento poiché ha interpretato una scena del film Ufficiale e Gentiluomo.

Spoiler Uomini e Donne 4 gennaio: Gemma in lacrime per Marcello

Il cavaliere ha preso in braccio la sua dama Aurora facendo commuovere Gemma. Naturalmente, Tina Cipollari non poteva che cogliere la palla al balzo per stuzzicare la sua rivale facendo entrare in studio il medico. La Galgani è stata allo scherzo ed ha specificato di aver molto apprezzato il gesto di Massimiliano, sta di fatto che l’uomo ha preso in braccio anche lei.

Hanno chiuso la sfilata un super sexy Erik, poi Enzo e Marco. Il vincitore, in questo caso, è stato proprio Massimiliano. Stando agli spoiler pare che dopo la sfilata il trono over si sia infiammato a causa di una lite tra Anna e Gemma. Le due dame si contendono Marcello, mentre la Galgani credeva di avere l’esclusiva. Quado ha appreso la realtà dei fatti, non ha potuto fare a meno che scoppiare nuovamente in lacrime.