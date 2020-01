Rodrigo Alves, il Ken Umano adesso è una vera Barbie, “presto intervento ai genitali”

Da Ken Umano a Barbie, Rodrigo Alves donna trans, presto farà un intervento al seno e ai genitali

Continua a sorprendere Rodrigo Alves, il Ken Umano che ha fatto tantissimi interventi per somigliare al compagno della Barbie. Adesso però è diventata una Barbie vera e il suo nome è Roddy. Alves lo ha confessato di recente in una intervista rilasciata al Mirror, in cui ha detto di essere felice nella sua nuova condizione di donna trans.

Molto presto si sottoporrà ad un intervento al seno, poi sarà la volta della rimozione dei genitali. Il Ken umano ha sorpreso tutti con questa sua confessione e ha detto che dentro si è sempre sentito una Barbie. Finora tutti lo hanno conosciuto come Ken e per lui è una vera felicità adesso poter dire di essere una ragazza.

Adesso si sente perfettamente a proprio agio, perché ha rivelato al mondo intero quello che sente di essere realmente. Bellissima e estremamente femminile, la Barbie Alves è una donna stupenda e affascinante.

Rodrigo Alves a suo agio come donna trans

Nella sua intervista Rodrigo Alves ha confessato di aver provato per tanti anni a vivere come uomo. Per farlo aveva anche fatto un intervento agli addominali, e aveva anche i muscoli di silicone sulle braccia per poter sembrare un uomo.

Tuttavia si trattava di qualcosa che non sentiva e mentiva anche a se stessa. Alves ha detto di essere una donna e di aver avuto sempre un cervello femminile. Oggi, con questa trasformazione, finalmente il suo corpo si è uniformato alla sua mente e si sente perfettamente a suo agio. Da mesi vive come una donna ma lo ha fatto solo tra le mura della sua casa. Oggi però è uscito allo scoperto e ha rivelato la verità.

Da Ken Umano a Barbie Alves è affascinante e femminile

La nuova Barbie, ovvero Roddy, diventerà una donna a tutti gli effetti quando si sottoporrà all’interventi ai genitali. Alves dovrà togliere anche i testicoli, intervento che rappresenta l’ultimo per completare la sua trasformazione. Dovrà anche mettere delle protesi mammarie al silicone per avere il seno e quando lo farà sarà davvero Robby.

Nell’intervista ha anche detto che presto potrà indossare abiti per mettere in evidenza la scollatura. Alves ha rivelato di essere molto emozionato di questo cambiamento ma lo sta facendo con consapevolezza. E’ questo infatti il suo desiderio e anche se subirà altri interventi sarà finalmente la donna trans che vuol essere!