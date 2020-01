Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura, Choc per le coltellate ricevute (FOTO)

In merito alla vicenda di Niccolò Bettarini, figlio Simona Ventura, di recente sono stati resi noti i motivi Choc della sentenza

Sono state rese note di recente le motivazioni della sentenza della corte d’appello riguardo l’aggressione di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. La sentenza di secondo grado ha stabilito la condanna per i quattro ragazzi che hanno preso parte all’aggressione.

La vicenda risale al 2018, quando il giovane Bettarini, in una sera d’estate venne coinvolto in una rissa. Il 19enne venne colpito gravemente da otto coltellate inferte con una lama lunga circa 20 centimetri. I responsabili del gesto sono stati fermati e portati in carcere. A loro il pm ha subito contestato l’aggravante di aver commesso un reato per motivi futili.

Infatti, secondo quanto detto da alcuni testimoni presenti alla scena, qualche istante prima di accoltellare il giovane lo avrebbe riconosciuto come il figlio di Bettarini. Proprio perché figlio di un personaggio famoso il giovane sarebbe stato accoltellato. (Continua dopo la foto)

La sentenza della corte d’appello esemplare

Nella rissa Niccolò Bettarini venne colpito da otto coltellate e subito trasferito al pronto occorso. Poi il giovane è stato ricoverato e in seguito anche sottoposto ad un intervento per i danni riportati. La sentenza di secondo grado dello scorso ottobre ha confermato quella di primo grado e ha condanno gli aggressori di Bettarini con pene ritenute dall’avvocato esemplari.

Il responsabile materiale delle coltellate inflitte al giovane, che è Davide Caddeo, dovrà scontare una pena di 8 anni. Invece, Albano Jakej dovrà scontare 6 anni e 4 mesi. Per gli altri due aggressori sono state confermate le condanne di primo grado. Alessandro Ferzoco dovrà scontare 5 anni e 6 mesi e Andi Arapi 5 anni. L’avvocato di Bettarini Giulio Benedetti è soddisfatto della sentenza e ha detto che rende giustizia a quanto accaduto.

Grazie al suo fisico robusto il giovane Bettarini si è salvato

I motivi della sentenza di secondo grado della Corte di Appello di Milano sul caso Bettarini sono stati resi noti di recente. I giudici hanno ritenuto reale la volontà degli imputati di uccidere il giovane e a confermarlo è la violenza dei colpi dati a Niccolò.

Inoltre, gli aggressori hanno infierito contro il giovane anche quando questi era a terra e non poteva difendersi. Questo conferma la loro intenzione di uccidere. I giudici hanno anche affermato che il ragazzo si è salvato solo perché ha un fisico robusto, altrimenti sarebbe morto.