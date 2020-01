‘Vedo tre cocchi, ma due enormi’: Francesca Cipriani esplosiva alle Bahamas. Il costume non contiene il seno prosperoso [FOTO]

Francesca Cipriani: vacanze natalizie nelle meravigliose Bahamas

Le vacanze natalizie per Francesca Cipriani non sono ancora terminate. La giunonica conduttrice della prossima edizione de La Pupa e il Secchione ha deciso di trascorrere il Natale e Capodanno in un Paese caldo lontano dall’Italia. Per questa ragione l’ex gieffina è volata in Spagna, precisamente nelle meravigliose isole delle Bahamas. Stando alle foto e clip condivise su Instagram, la ragazza non è lì da sola.

Al suo fianco c’è la cara amica e collega Elena Morali, protagoniste dell’ultima stagione di Colorado. Nonostante si sta rilassando in quelle spiagge bianchissime, la Cipriani trova sempre il modo di rimanere in contatto con il suo folto pubblico social.

La conduttrice de La Pupa e il Secchione incanta il popolo del web

Come accennato prima, nel suo seguitissimo account IG, Francesca Cipriani ha condiviso alcuni scatti in cui si mostra con addosso dei costumi da bagno succinti e striminziti. In uno di essi l’opinionista di Barbara D’Urso sta sorseggiando un cocktail mentre si gode il meraviglioso paesaggio da cui è circondata.

A quel punto l’ex gieffina ha lanciato un sondaggio a tutti i follower, chiedendo a loro cosa sta bevendo tra: mojito, spritz e analcolico alla frutta. Ma al popolo del web non è passato inosservato un altro dettaglio bollente.

Infatti l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha in mano una noce di cocco il cui interno c’è una delle tre bevande citate prima. Un particolare che ha scatenato l’enfasi dei seguaci che si sono scatenati a scrivere dei commenti molto divertenti. (Continua dopo il post)

Le foto col cocco e vestita da bagnina americana

Francesca Cipriani si sta divertendo moltissimo alle Bahamas tra tuffi nel mare cristallino e risate con gli amici. A testimoniarlo sono le numerose Stories che l’abruzzese ha condiviso su Instagram. Tra questi anche uno scatto che la mostra in versione Pamela Anderson in Baywatch.

Un’immagine che ha catturato l’attenzione dei follower che non hanno perso tempo ha lasciare dei likes e riempirla di complimenti. Tra essi anche quelli della sua cara amica Elena Morali e della soubrette campagna Lisa Fusco.