Fabrizio Corona smascherato da Dandolo, il paparazzo non la prende bene

Fabrizio Corona smascherato da Dandolo, ma arriva la smentita ufficiale su quanto detto da quest’ultimo

Da pochi giorni Fabrizio Corona è uscito dal carcere e come al solito non smette di far parlare di sé. L’ex re dei paparazzo è stato rilasciato per iniziare la riabilitazione in un centro specializzato di Milano.

Per dare conferma delle sue buone intenzioni sui social ha fatto sapere subito di volersi riscattare. A mettere in dubbio le sue parole è stato però uno scoop di Alberto Dandolo. L’ex marito di Nina Moric sarebbe stato avvistato in un bar di Lambrate con al seguito una troupe composta da operatori, telecamere, parrucchieri e truccatrici.

Della vicenda ha anche parlato la Lucarelli ma Corona respinge le accuse. Infatti, l’ex reporter, consapevole che quanto affermato va contro quanto disposto dal magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Milano, ha pubblicato sul suo profilo delle Stories.

L’avvocato di Corona smentisce e vuole querelare Dandolo

A smentire quanto detto da Dandolo è intervenuto, come detto prima, anche l’avvocato Ivano Chiesa. L’avvocato ha spiegato che il Centro per la cura della tossicodipendenza si trova in quella zona e ha smentito la presenza di una troupe al seguito. Vista la falsità delle notizie diffuse da Dandolo l’avvocato è pronto a querelarlo per tutelare il suo cliente.

L’avvocato ha tutte le intenzioni di procedere per evitare che iniziative del genere possano compromettere il percorso di Corona, causando una nuova carcerazione. L’ex reporter non manca comunque di essere attivo sui social e scrive di volersi redimere. La prima conquista per lui è quella di riappropriarsi dei valori familiari. Corona parla con meno veemenza di prima e sembra molto più calmo e meno irascibile, il che confermerebbe la sua intenzione di cambiare.

Corona non ha preso bene lo scoop di Dandolo

Il servizio pubblicato da Alberto Dandolo non è piaciuto affatto a Fabrizio Corona e ha chiamato subito al telefono il giornalista. Urlando e sbraitando pare che Corona avesse detto a Dandolo di volerlo querelare.

L’ex reporter gli ha anche detto che non ha testimoni per confermare quanto ha visto. Ma sarà vero? Stando a quanto detto da Dandolo i testimoni ci sono, eccome! Sono infatti tante le persone del locale in cui Corona si è fermato e hanno anche detto che era vestito di bianco. Inoltre, i testimoni hanno anche detto che l’ex reporter è entrato e uscito più volte dal bar insieme alla troupe.