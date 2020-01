Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, guadagni da capogiro: svelati i cachet

Ormai quello dell’influencer è un vero e proprio lavoro. Regine di denari e sopratutto amatissime in Italia, sono Giulia De Lellis e Chiara Ferragni che continuano a guadagnare ogni giorno cifre da capogiro. Un noto settimanale di gossip ha elencato nei dettagli quanto incassano davvero le due modelle con la pubblicazione di un post sui social.

Cifre da capogiro per un post di Chiara Ferragni e Giulia De Lellis

L’influencer marketing è un settore che ha contribuito a creare una nuova frontiera lavorativa. Negli ultimi anni, sono molti i giovani che hanno deciso di lanciarsi in questo campo, sfruttando le potenzialità dei social.

Il modo di pubblicizzare un prodotto è completamente cambiato e con un account seguito sia su Instagram che Twitter è possible guadagnare una marea di soldi. Lo sanno benissimo le due influencer più amate in Italia, ovvero Giulia De Lellis e Chiara Ferragni. La seconda, infatti, con un suo post può raggiungere una cifra di circa 58.000 euro mentre la fidanzata di Andrea Iannone 8.000 euro.

La copertina del settimanale “Io Spio” ha dedicato la sua immagine proprio alle due giovani ragazze, mettendo in evidenza la differenza tra un astrofisico (che incassa circa 26.000 l’anno) e le influencer. Un paragone che non può passare inosservato e che in un periodo di crisi come questa, fa davvero ‘impressione’.

Svelati i cachet degli altri influencer

Grazie ai fan attivi sui loro profili social, sia Chiara Ferragni che Giulia De Lellis riescono sponsorizzare qualsiasi tipo di prodotto, passando da un orologio a un bracciale o semplicemente una borsa. Basta,infatti, farsi immortalare in uno scatto da un bravo fotografo per guadagnare cifre enormi.

Dopo le due influencer nell’elenco dei più ‘ricchi grazie ai social’ troviamo anche Gianluca Vacchi che con 12.9 milioni di follower incassa una media di 44.000 euro a post. Anche Fedez non scherza e una sua foto può valere 28.500 euro. Valentina Fradegrada invece riesce a guadagnare 8.000 mentre Taylor Mega 7.000. Cifre minori riguardano Clio Zammatteo e Chiara Nasti che vedono incassi dai 5.000 ai 3.000 euro.