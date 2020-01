Avete mai visto l’ex moglie di Giancarlo Magalli? Ecco Valeria Donati, madre di Michela [FOTO]

Giancarlo Magalli: volto storico della Rai

Da tantissimi anni Giancarlo Magalli è il volto de I Fatti Vostri, il programma del mezzogiorno di Rai Due. Ha una lunga carriera alle sue spalle e ultimamente è finito al centro dell’attenzione sia per la sua relazione sentimentale con una ragazza che per le sue frecciate velenose con l’ex collega Adriana Volpe.

Il noto conduttore della tv di Stato ha alle spalle ben due matrimoni naufragati. Il primo con Carla Crocivera, da cui è venuta al mondo Manuela, e il secondo con Valeria Donati, madre di Michela. Scopriamo qualche dettaglio in più su quest’ultima.

Chi è Valeria Donati e le nozze finite con Magalli?

Come accennato prima, Valeria Donati è la seconda consorte di Giancarlo Magalli. Quest’ultimo e la donna sono convolati a nozze un trentennio fa quando lei era solo una 23enne ed era al suo primo matrimonio.

Mentre il conduttore de I Fatti Vostri ne aveva 40, e si era separato dalla prima moglie Carla Crocivera. Il loro primo incontro è avvenuto all’interno di uno spettacolo televisivi, ovvero in una puntata di ‘Non disturbare’. L’artista della Rai era lì come autore di studio per la grande Raffaella Carrà mentre la ragazza, una fan, che ha voluto dire il suo punto di vista sul programma e su di lui.

Infatti è riuscito a trovare il numero di telefono sull’elenco per dirgli le cose che non le piacevano. Si sono visti nel suo ufficio e da quell’incontro gli venne un gran mal di testa. (Continua dopo la foto)

Il divorzio e la sofferenza

Nonostante vent’anni insieme e la nascita della figlia Michele, il matrimonio tra Valeria Donati e Giancarlo Magalli è terminato. Una separazione che ha fatto soffrire moltissimo entrambi le parti, ma in particolare il padrone di casa de I Fatti Vostri. Intervistato a Non Disturbare di Paola Perego, l’artista ha detto che non era abituato a stare da solo dopo aver vissuto un ventennio al fianco della moglie.

Per i primi mesi ha pianto come un vitello, ma poi col tempo si è rassegnato. Nonostante il divorzio Giancarlo e l’ex moglie continuano ad avere un rapporto pacifico, soprattutto per il bene di Manuela.