Armando Incarnato sbotta dopo l’ultima registrazione: “Nessuno ha cacciato nessuno” (FOTO)

In queste ore non si sta facendo altro che parlare della registrazione del 3 gennaio di Uomini e Donne in cui Armando Incarnato pare abbia abbandonato la trasmissione. Molti siti di gossip hanno riportato la notizia in questione spiegando che il protagonista avesse delle frequentazioni al di fuori.

Proprio in virtù di queste scoperte, che sarebbero state portate alla luce da Gianni Sperti, il cavaliere sarebbe stato chiamato ad andare via, ma le cose non sembrano essere andate così. Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Armando ha fatto chiarezza sulla questione.

La replica di Armando dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne

Armando Incarnato ha deciso di rompere il silenzio dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne ed ha chiarito cosa sia successo realmente in puntata. Con fare decisamente infastidito, il protagonista ha negato categoricamente di essere stato cacciato dal programma.

Per ovvi motivi, Incarnato non ha potuto svelare l’esatta dinamica dell’accaduto, ma pur senza entrare nel merito, sembra chiaro che le notizie diffuse fino a questo momento non sarebbero del tutto vere.

Nel corso della registrazione di sabato, il cavaliere non era presente nel parterre e questo, dunque, lascia presumere che il suo allontanamento sia effettivo. Se, tuttavia, Maria De Filippi non lo ha “cacciato” direttamente, è probabile che Armando abbia deciso di sua spontanea volontà di andare via.

Nuova denuncia contro Deianira Marzano

Il protagonista di questo scoop, inoltre, si è anche scagliato contro Deianira Marzano, l’influencer che per prima aveva messo in dubbio la sua buona fede. La donna, infatti, in più occasioni lo aveva accusato di avere delle relazioni al di fuori dello studio. Il cavaliere, però, impugnò tali dichiarazioni e denunciò l’autrice.

Dopo gli spoiler sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, poi, la Marzano ha continuato a fare delle pesanti insinuazioni contro Armando Incarnato generando la sua immediata reazione. Nel corso del suo sfogo su Instagram, infatti, l’uomo ha accusato Deianira di aver continuato a diffamarlo, ragion per cui si beccherà una nuova denuncia. Per il momento la Marzano non ha replicato, non ci resta che attendere per scoprire come si evolverà questa storia.