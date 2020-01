Il Segreto anticipazioni: Fernando uccide Dori e rapisce Maria

Cosa accadrà a Puente Viejo nelle prossime puntate de Il Segreto? Prudencio e Lola dovranno difendere il loro amore dal pericoloso Armero, mentre Fernando sequestrerà Maria per salvarla dalla folle infermiera Dori. Inoltre, arriverà al paesino la madre di Esther, mettendo la ragazza in difficoltà. Don Berengario avrà una reazione alquanto strana davanti alla donna, che in realtà fa parte del suo misterioso passato.

Il Segreto anticipazioni: Maria rischia di essere uccisa da Dori

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola in onda su Canale 5, Maria verrà narcotizzata da Dori, che ha intenzione di ucciderla. Solo in quel momento, la giovane capirà di essere in pericolo. Nel frattempo, Esther verrà sorpresa da Marina, sua madre.

La donna ha intenzione di rivelare tutta la verità a Don Berengario sul conto di sua figlia. Per fortuna, Fernando salverà Maria dalla pazza Dori. Dopo una colluttazione, la Vilches verrà ferita mortalmente dal Mesia.

Irene continuerà a pubblicare articoli compromettenti su García-Morales, sperando che abbandoni l’idea di allagare Puente Viejo. Le sue buone intenzioni però, saranno vane. Armero, nelle prossime puntate della soap Il Segreto, pretenderà da Prudencio 1.000 pesetas al mese per la sua protezione, se non vuole che Lola finisca in carcere.

Fernando riesce a fuggire rapendo Maria Castaneda

Irene e Raimundo scopriranno che Maria è sparita nel nulla. Ben presto si accorgeranno che è stato Fernando a rapirla e si metteranno sulle sue tracce. La Castaneda avrà un acceso faccia a faccia con l’ex marito, rimproverandolo per le sue atrocità e follie e pregandolo di lasciarla andare. Il Mesia però, non sarà disposto ad ascoltare le preghiere della spaventata Castaneda.

Stando alle anticipazioni spagnole della soap Il Segreto inoltre, Esther dovrà guardarsi le spalle da Marina, decisa a smascherarla. Contro di lei c’è anche Dolores, che sospetta della sua buona fede. La faccenda si complicherà ancora di più quando Marina si presenterà davanti a Don Berengario, che resterà senza parole.

I telespettatori scopriranno che i due erano molto intimi in passato che Marina fu la sua fidanzata ai tempi del seminariato. La loro relazione peccaminosa finì per volere della donna, che lasciò libero Berengario di continuare con la vita ecclesiastica.

L’arrivo di Marina però, non lascerà indifferente il prete, che si accorgerà di essere ancora innamorato di lei. Esther invece, continuerà a recitare la parte della brava ragazza, certa così di mettere le mani sui soldi del povero Don Berengario. Ci riuscirà?