Una Vita, anticipazioni: Ursula cerca di fermare la fuga di Telmo

Non si fermeranno le avventure di Lucia e Telmo nelle prossime puntate di Una Vita. Nella nuova stagione, la Alvarado sarà sposata con Eduardo e scoprirà dopo poco di essere gravemente malata. La donna però, preferirà non dire nulla al Martinez.

Nel frattempo, Samuel sarà sempre più pericoloso. Dopo aver sposato Genoveva, sarà sommerso dai debiti e dovrà fronteggiare diversi strozzini. La situazione precipiterà quando informerà la moglie di aver ricevuto una lettera da Marlén da Bilbao.

Anticipazioni Una Vita: Ursula aiuta Telmo e Lucia

Nelle future puntate della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, verrà a galla la verità sulla morte di Celia. A raccontare tutto all’avvocato sarà proprio il buon Ramon. Nello stesso tempo, il Palacios si avvicinerà a Carmen, verso la quale proverà un sentimento profondo.

L’uomo però le chiederà del tempo, in quanto non è semplice per lui dimenticare Trini. Ramon sarà sincero con Carmen, spiegandole che è ancora troppo presto per dimenticare la defunta moglie.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ursula si schiererà dalla parte di Lucia e Telmo, aiutandoli ad incontrarsi di nascosto da Eduardo. Mentre la Dicenta è a passeggio con la Alvarado, ecco che la donna avrà una sincope in mezzo alla strada dopo aver incontrato Telmo. La malattia al cuore diagnosticatole dal medico inizierà così farsi sempre più seria.

Telmo vuole lasciare per sempre Acacias

Gli spoiler di Una Vita svelano che Samuel, oppresso dai debiti, finirà con il chiedere dei soldi a Liberto, Antoñito e Lolita e Carmen. Nessuno vorrà aiutare l’Alday, che farà una scenata nel bel mezzo della piazza. Intanto Carmen verrà a sapere che Ramón ha invitato Antoñito e Lolita ad una merenda a casa di Liberto e Rosina, ma non è stata invitata. Ciò le farà supporre di non essere ancora tenuta abbastanza in considerazione dall’uomo che ama.

Successivamente, Telmo andrà a casa di Lucia per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma in quel momento ecco apparire Eduardo. I due discuteranno e arriveranno alle mani, tanto che Ursula dovrà dividerli a fatica.

Dopo quel triste episodio, Telmo dirà a Lucia di aver deciso di lasciare Acacias per sempre, visto che non può avere il suo amore. Ed ecco che Ursula interverrà, cercando di fermare la fuga del Martinez e promettendogli di aiutarlo ad incontrare la sua amata.