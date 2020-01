Una Vita, spoiler spagnoli: Samuel sempre più pericoloso

Cosa succederà nelle puntate di Una Vita in onda prossimamente su Canale 5? L’attenzione sarà incentrata su Samuel, che si mostrerà in tutta la sua crudeltà. Ad accorgersi della sua pericolosità saranno in particolare Rosina e Liberto.

Anticipazioni Una Vita: Samuel ha bisogno di soldi

Samuel, dopo che avrà perso la sua attività e l’amore di Lucia, non saprà più come sbarcare il lunario. Ormai distrutto e costretto a vivere con una donna che non ama, proverà ad impietosire Felipe chiedendogli un prestito, ma non otterrà nulla.

L’Alday sarà così disperato da rivolgersi anche a Lucia che, ovviamente, gli volterà le spalle. Rosina e Liberto intuiranno che Samuel è al limite e cercheranno di mettere in guardia i vicini. Nel frattempo, ad Acacias verrà organizzata una messa per ricordare Trini e Celia. Ramon verrà a sapere che Felipe non parteciperà alla funzione e ne sarà affranto.

Le anticipazioni di Una Vita narrano inoltre che Lucia e Telmo non riusciranno a stare lontano l’uno dall’altra, arrivando a mettere a dura prova la pazienza di Eduardo. Ursula proverà a far ragionare Lucia, dicendole che l’unica soluzione è quella di fuggire con il Martinez.

Samuel è un uomo finito

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, Samuel approfitterà del fatto che tutti i vicini sono riuniti per la messa in suffragio di Trini e Celia. L’Alday così entrerà nella proprietà di Susana per compiere un furto, ma la sarta lo coglierà in flagrante. Genoveva non avrà buone notizie per il marito. Quando Samuel tornerà a casa, lo informerà del fatto che gli uomini di Christopher la stavano cercando in albergo. I due saranno costretti a nascondersi.

Susana, agitata e arrabbiata, correrà da Lolita e Antoñito per raccontare loro della disavventura. La donna dirà di aver visto Samuel al negozio di burro rubare gli incassi. Samuel e Genoveva saranno pronti per fuggire con il denaro, ma verranno fermati dai vicini. A quel punto l’Alday, sperando di creare caos, incendierà una valigia.

Tra grida e persone in preda al panico, la perfida coppia riuscirà ad allontanarsi dal quartierino. La faranno franca? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Una Vita.