Nuovo amore per Giulia Salemi? Arriva la risposta dell’influencer (Foto)

Nelle scorse ore sul web è circolata la notizia del presunto fidanzamento di Giulia Salemi con un ragazzo di nome Luigi. A dare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha postato sui social anche alcune foto della bella influencer mentre era in vacanza in Francia.

Ad onor del vero dalle immagini rese pubbliche dal giornalista si vede chiaramente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in compagnia di alcune persone. Tra queste compare anche un ragazzo sorridente ma non ci sono tra i due atteggiamenti che possono far pensare ad un flirt. Va da sé che se Parpiglia ha dato la notizia avrà avuto le sue fonti ed era sicuro di quanto dichiarato sui social.

Gli amori di Giulia Salemi

I fan di Giulia Salemi sperano che la bella influencer possa aver ritrovato l’amore dopo la delusione per la fine della relazione con Francesco Monte. I due si erano conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nonostante molte perplessità da parte dei compagni di avventura, che pensavano potesse essere una storia costruita ad arte, la coppia ha resistito per alcuni mesi.

I due sono apparsi felici e innamorati cercando di far ricredere quanti li hanno criticati nel corso del reality di canale 5. Purtroppo, però, come un fulmine a ciel sereno è arrivata notizia che Giulia Salemi e Francesco Monte si erano lasciati. Quest’ultimo ha ritrovato ben presto il sorriso grazie alla bella modella Isabella De Candia con la quale è attualmente fidanzata.

Per l’influencer, invece, nessuna frequentazione per alcune settimane fin quando non si è parlato di un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. Entrambi, però, tramite i rispettivi profili social hanno fatto sapere che si trattava di una notizia non vera e che tra di loro c’era solo una grande amicizia. Ora il presunto flirt con un ragazzo di nome Luigi e sul quale è intervenuta la diretta interessata.

La risposta di Giulia Salemi sul flirt

A distanza di poche ore dall’uscita della notizia del suo presunto flirt è intervenuta sulla vicenda la stessa Giulia Salemi. La bella influencer ha lasciato intendere il suo punto di vista rispondendo alle domande di alcuni suoi follower. Nello specifico una sua ammiratrice le ha scritto durante una diretta le ha augurato di trovare il principe azzurro.

La risposta di Giulia è stata molto divertente e a sua volta ha chiesto ai suoi fan di regalare al presunto principe azzurro un cavallo bianco, così da arrivare più velocemente. A questo punto pare evidente che non ci sia alcun amore nella sua vita, a meno che l’influencer non abbia voluto tutelare la sua nuova relazione.