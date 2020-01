Oroscopo Paolo Fox del 6 gennaio: le previsioni dell’Epifania per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 gennaio riporta notizie davvero interessanti per i 12 segni zodiacali. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà nel giorno dell’Epifania? Ecco le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno da Ariete a Gemelli

Ariete – La settimana parte bene e il 2020 sarà un anno importante e ricco di progetti. Anche se in questa giornata di lunedì c’è una forte agitazione, dovete fare dei tagli.

Toro – In questa giornata avete in mente tante cose e siete pronti a scaricare coloro che non vi comprendono. In amore, se qualcuno sta giocando con i vostri sentimenti, interrompete subito il gioco.

Gemelli – In questa giornata la Luna entrerà nel vostro segno e Venere sarà di buono aspetto. Dal punto di vista professionale e delle spese c’è ancora quella crisi nata a novembre.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In campo lavorativo vi trovate ancora un po’ a disagio. Non è un oroscopo negativo ma data la vostra vulnerabilità è probabile che di recente abbiate perso la pazienza o che siete stati pagati poco.

Leone – Siete stressati, magari state pensando al lavoro oppure alle persone che sono contro di voi. Guai a mettersi contro un Leone, soprattutto in amore. Da mercoledì le cose andranno meglio.

Vergine – Il vostro segno darà filo da torcere ai propri nemici nel 2020. A volte, vi sentite in balia delle emozioni ma non temete, perché presto arriveranno maggiori certezze. Siate più tolleranti in questa settimana.

Previsioni di lunedì 6 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Vi trovate in una condizione di forte stress. Nello scorso mese siete stati in pena per una persona di famiglia, e ora la situazione si è fatta pesante. Magari alcuni progetti non saranno attuabili prima della primavera.

Scorpione – Dovete ancora risolvere dei problemi nati a fine dicembre. Attenzione al fisico, perché a volte siete distratti e fate le cose di corsa. Un po’ di attenzione in più in amore.

Sagittario – Per voi è più importante l’esperienza che l’età, quindi, gli altri dovranno chiedervi quanti incontri avete fatto, quante città avete visitato. Fate attenzione fino a mercoledì, potreste annoiarvi.

L’oroscopo di Paolo Fox del 6 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Settimana buona con un piccolo calo solo giovedì. La solitudine per voi non è un peso. Anche se state in mezzo alla gente, vi sentite soli ma questo distacco dagli altri può farvi sbagliare.

Acquario – Negli ultimi giorni potreste aver vissuto delle polemiche e per questo vi sentite stressati. Queste tensioni riguardano anche l’amore: avete bisogno di avere persone creative al vostro fianco. Le persone che non corrispondono alle vostre esigenze, vi stufano.

Pesci – La malinconia potrebbe farvi ricadere in errori commessi nel passato. A breve, Venere sarà nel vostro segno e vi farà incontrare anche tipi poco raccomandabili. Sta a voi scegliere la giusta compagnia.