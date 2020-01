Luca Zingaretti ha avuto un incidente in scooter: messo sotto da un’auto

Luca Zingaretti coinvolto in un incidente stradale a Roma

Tutti i fan di Luca Zingaretti hanno avuto un grande spavento. Qualche ora fa, infatti, il noto attore romano che da anni interpreta il Commissario Montalbano è stato investito da una macchina.

L’artista si trovava in sella al suo scooter quando c’è stato l’impatto. Il sinistro è accaduto nella Capitale, per la precisione a Cola di Rienzo, nel quartiere residenziale Prati. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il consorte dell’attrice Luisa Ranieri è stato catapultato sull’asfalto dopo lo scontro, con il suo motorino, un Kimko People che per sua fortuna ha subito solo dei danni lievi.

Anche Zingaretti è rimasto illeso, ma per sicurezza il 58enne è stato immediatamente soccorso dalla persona che era alla guida del veicolo convolto. Il protagonista della fiction ambientata nel ragusano, non si è recato al Pronto Soccorso ed è successivamente rientrato nella sua casa in taxi.

Il noto attore romano e il guidatore dell’auto sono rimasti illesi

Come accennato prima, per fortuna nessuno dei due ha riportato delle ferite, anche lievi, dopo l’incidente in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati del capoluogo laziale. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti gli agenti del gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Quest’ultimi, infatti, si sono messi subito a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto una macchina e lo scooter del protagonista de Il Commissario Montalbano. Il 58enne in sella al suo motorino è stato investito in pieno da una Nissan Note guidata da un 61enne in piazza Cola di Rienzo, all’altezza di via Ezio.

Luca Zingaretti è le feste natalizie in famiglia

La scorsa settimana Luca Zingaretti è stato ospite di Danza con me, la trasmissione televisiva del noto ballerino Roberto Bolle. Uno show in onda su Rai Uno per Capodanno che ha riscosso un grandissimo successo a livello di ascolti e battendo nettamente la concorrenza. Il marito di Luisa Ranieri ha passato le feste natalizie in insieme a quest’ultima e alle loro figlie Emma e Bianca.