Il gesto inaspettato di Ilaria Teolis e Katia Fanelli, ecco reazione dei fan

Il gesto inaspettato

Nelle ultime ore Katia Fanelli e Ilaria Teolis sono al centro del gossip per un gesto fatto per suggellare la loro amicizia. Da quando è terminato Temptation Island sono diventate inseparabili. Nonostante siano tornate a casa senza i fidanzati, non si sono perse d’animo e attualmente appaiono raggianti sui social.

Hanno trascorso l’estate insieme e ora hanno deciso di realizzare un sogno che condividono da sempre. In pratica si sono recate entrambe dal chirurgo estetico per aumentare di un paio di taglie il seno. Hanno affrontato l’intervento lo steso giorno per darsi forza l’un l’altra. Non hanno esitato a pubblicare delle foto che hanno scatenato subito il web.

‘L’abbiamo fatto per colmare un disagio fisico’

Il gesto inaspettato delle due ragazze ha ottenuto dei consensi, ma anche dei dissensi. Se per alcuni hanno fatto bene ad andare sotto i ferri, per altri avrebbero dovuto imparare ad accettare la propria fisicità. In effetti non hanno mai nascosto di voler fare questo passo. Ora che si apprezzano allo specchio, non badano ai commenti negativi.

Katia ha voluto regalarsi questo momento di gioia, dopo aver avuto uno scontro social con l’ex Vittorio Collina. Tutto è iniziato quando la bella bionda ha ricordato con un post il loro anniversario. Il giovane, attualmente fidanzato con la tentatrice Vanessa Cinelli, è intervenuto perché stufo di passare per il carnefice della situazione.

Ha fatto intendere di essere stato tradito ai tempi del loro fidanzamento. Ragion per cui Katia ha replicato sostenendo di non aver mai commesso nessun errore a suo discapito. Per quanto riguarda Ilaria, ha archiviato la sua relazione con Massimo Colantoni e si è dedicata al lavoro. Non è stata vista con nessun ragazzo fino ad ora, però le persone più vicine dicono che ci sia qualcuno nella sua vita. Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Anche Nilufar sotto i ferri

Come Ilaria e Katia, anche Nilufar Addati ha fatto un intervento chirurgico. Lei, però, ha spiegato che il suo non è stato invasivo, in quanto si è trattato di una mastoplastica additiva per correggere un difetto. In pratica i seni erano molto distanti ed ascellari, dunque non ha fatto nessun ritocco eccessivo. Anche se i risultati sono perfetti, molti non capiscono perché ci sia questa moda tra i giovani. Del resto la bellezza al naturale piace di più, soprattutto ora che scarseggia.