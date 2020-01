Amadeus, conflitto di interessi a Sanremo? Nicola Porro sgancia la bomba

Amadeus coinvolto in un nuovo caso relativo al Festival di Sanremo 2020: le decisioni artistiche dipenderebbero dai rapporti tra il conduttore ravennate e gli ambienti renziani

Già al momento di accettare Amadeus avrà sicuramente messo in conto le critiche che il Festival di Sanremo 2020 gli sarebbero valse. Non conta chi realizza la kermesse canora, qualche motivo per scuotere gli animi verrà sempre trovato.

Pensiamo all’anno scorso, al contestatissimo Baglioni bis, letteralmente massacrato da Striscia la Notizia con vari servizi-inchiesta sulle scelte intraprese. Allora si sosteneva ci fosse un conflitto di interessi e oggi… è la solita storia. Cambiano i protagonisti, ma con Amadeus il pomo della discordia resta pressoché identico.

Lucio Presta: le star della tv e la politica

Anziché correre troppo, rischiando così di rendere poco comprensibile la vicenda, partiamo dal principio e cioè da un articolo a firma Gian Paolo Serino. Il critico letterario contestava le scelte di Amadeus, nominato presentatore e direttore artistico della 70esima edizione. O, per voler essere più precisi, di Lucio Presta.

In buona sostanza, Serino fece notare di un legame sussistente tra la prossima kermesse (prevista dal 4 all’8 febbraio) e gli ambienti renziani. Cosentino classe 1960, il noto manager delle star tivù Presta rappresenta ‘Ama’ e tante altre star, compresi Belen Rodriguez, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Simona Ventura, Michele Santoro e Paolo Perego.

Parallelamente, segue però Matteo Renzi. Dell’ex premier ha prodotto il docu-film Firenze secondo me e dello stesso è anche diventato il manager della comunicazione del nuovo partito Italia Viva.

Amadeus: violato l’accordo con viale Mazzini

A suffragare la tesi esisterebbero delle prove, una su tutte, quella ‘compromettente’: l’intervista rilasciata giorni fa da Amadeus in esclusiva a La Repubblica, dove anticipava il cast completo dell’evento. La comunicazione era stata concordata per il 6 gennaio con la Rai, durante la puntata de I Soliti Ignoti. Sicuri che si tratti solo di un caso? Serino non lo crede affatto e stroncava letteralmente le mosse attuate.

Più che il 70esimo Festival di Sanremo quello in arrivo si preannuncia come una nuova Leopolda, commenta Porro attraverso i social network.