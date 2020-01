Luca Onestini in mutande: madre natura è stata molto generosa

Luca Onestini, in vacanza sulle dolomiti insieme alla compagna Ivana Mrazova: la foto condivisa sui social mostra un dettaglio piccante

Dalla convivenza al Grande Fratello Vip Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno intrapreso una storia, viva ancora oggi. Tra le coppie migliori formatesi nella Casa, sui social condividono molto della loro intimità e i seguaci appaiono apprezzare parecchio. Sono coesi, anche se parlare di nozze è al momento prematuro.

Lo ha rivelato Luca Onestini negli studi di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time. Non vede nessun matrimonio tra poco. Spera di unirsi in un futuro lontano con una persona e questa donna spera possa essere l’ex coinquilina.

Foto e video sulle Dolomiti

Tuttavia, i fidanzatini si prendono se possibile lunghe vacanze romantiche, ampiamente documentate da foto e video. Tutti riconoscono a Luca Onestini e Ivana la capacità di divertirsi, dimostrata pure durante l’esperienza sul piccolo schermo. Passate le feste di Natale in famiglia, negli scorsi giorni i due hanno speso del tempo in montagna sulle Dolomiti.

Insomma, niente Courmayeur o Cortina d’Ampezzo. Agli ambienti mondani preferiscono un piccolo albergo nei pressi di Bolzano. Qui Luca Onestini si sta rilassando prima di tornare ai soliti impegni, gustandosi buon cibo, lunghe escursioni in montagna e sciate nella cornice incantata dell’arco dolomitico.

Nel suo profilo la Mrazova pubblica quotidianamente numerose stories. E una ha catturato in particolare l’interesse degli utenti. Contenta insieme al suo Luca, ha voluti rendere gli ammiratori partecipi della routine quotidiana. Mentre lei si accoccola tra le lenzuola, il partner sta finendo di vestirsi terminata la doccia, prima di cominciare una lunga giornata all’aria aperta.

Luca Onestini: una dote ben evidente

Una situazione comune che la giovane ha desiderato riprendere dal proprio smartphone. L’ex tronista di Uomini e Donne è in bagno davanti allo specchio in slip e un dettaglio spicca, immancabilmente non passato inosservato.

A rendere ulteriormente piccante l’immagine condivisa ci ha pensato il commento della modella ceca. La sua vista dal letto non è male, ha scritto, aggiungendo una faccina che ride sotto i baffi.