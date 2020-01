Strage di Erba, Azouz Marzouk: “Troverò i veri assassini”

Azouz Marzouk è tornato in Italia. Stiamo parlando dell’uomo di origine tunisina che nel corso della famigerata strage di Erba, compiuta nel 2006 dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, perse la moglie Raffaella, il figlioletto di 2 anni, Youssef e la suocera. Azouz è convinto che i coniugi Romano non siano in verità i reali fautori del massacro ed è sceso in campo per difenderli.

Per Marzouk, l’innocenza di Olindo e Rosa è qualcosa di certo. Il 40enne ha dichiarato di conoscere i veri colpevoli e che porterà le prove per incastrarli. Tuttavia, come è possibile leggere dal settimanale Giallo, tali affermazioni sono costate a Marzouk una denuncia da parte dei fratelli Castagna. I due hanno inoltre querelato tutti coloro che sui social li accusavano di essere i mandanti della strage.

Strage di Erba: le denunce da parte dei fratelli Castagna

I fratelli Beppe e Pietro Castagna avevano dichiarato la possibilità di denunce nei confronti di coloro che si sarebbero permessi di accusarli od insultarli. I due, figli della signora Paola Galli, avevano una sorella, Raffaella, ed un nipotino di nome Youssef.

Questi sono tre delle vittime della strage di Erba, perpetrata l’11 dicembre 2006. Altra vittima di quel terribile massacro fu anche la vicina di casa di Raffaella, Valeria Cherubini. A salvarsi, fu solamente il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, famoso per essere divenuto il principale testimone d’accusa.

Circa 20 persone finite in procura

Sono circa 20 i nomi finiti in procura, con l’accusa di diffamazione nei confronti dei fratelli Castagna. Tra i denunciati ci sono vari utenti Facebook e Azouz Marzouk, un tempo cognato di Beppe e Pietro, in quanto marito della sorella Raffaella a papà del piccolo Youssef.

Ma cosa è stato affermato di così grave da parte di questi? Per comprendere meglio la situazione, bisogna spiegare come da circa un paio di anni il programma “Le Iene” abbia iniziano ad occuparsi del caso di Olindo Romano e Rosa Bazzi. I due stanno scontando l’ergastolo in quanto responsabili della strage di Erba. A difenderli è però sceso in campo Azouz Marzouk.

L’uomo si è ristabilito definitivamente in Italia con la sua nuova famiglia ed ha affermato che i veri colpevoli del massacro hanno in qualche modo a che fare con la famiglia della sua prima moglie, Raffaella. Quindi, un po’ le nuove affermazioni da parte del programma Mediaset, un po’ le scottanti dichiarazioni di Marzouk, Beppe e Pietro Castagna hanno deciso di agire per vie legali. Le indagini proseguono.