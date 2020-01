Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Le nozze che non arrivano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la coppia nata al Grande Fratello Vip sarebbe in crisi

Nelle attuali feste, Cecilia Rodriguez sta mostrando l’Argentina, sua terra d’origine, alla dolce metà Ignazio Moser. Mentre giornate assolate scandiscono le giornate, la famiglia del modello aspetta il loro arrivo, non previsto fra poco.

Inizialmente si credeva fosse in atto una crisi, ma il settimanale Eva 3000 racconta ben altro, infatti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbero sempre più innamorati. In vista non c’è alcun matrimonio, non ritenuta dai due una priorità. Cecilia Rodriguez ha lanciato sui social una frecciatina, sostenendo di amare il partner nonostante eviti di chiederla in sposa.

E lui? Ironizza sempre, asserendo di non aver finora organizzato l’evento perché il loro stylist cercherebbe tuttora gli abiti idonei. In Sudamerica li hanno accolti a braccia aperte i genitori di Cechu e il resto del ‘clan’, finora mai incontrati, come la nonna paterna, gli zii, i cugini e pure gli amici d’infanzia della giovane.

Forma fisica sbalorditiva

Intanto sul web continua a circolare un video intimo di Cecilia Rodriguez e Ignazio. La sorella minore di Belenita, in costume, abbraccia teneramente il fidanzato che, a propria volta, posa la testa sul décolleté di lei. Sotto il sole splendente, sfoggiano una forma fisica sbalorditiva. Gli ex inquilini della seconda edizione del reality, hanno monopolizzato l’attenzione generale.

Se la proposta di matrimonio non è ancora stata fatta, e lei abbia confidato di temere l’idea, i due magari metteranno su famiglia. Il proposito di dare alla luce un figlio impone però determinate condizioni, ovvero maggiore tranquillità e sensibilità. Apparentemente i tempi sono maturi e la scelta di visitare il Paese sudamericano, circondati dai parenti, lo avvalorerebbe.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla conduzione di Ex on The Beach

Il nuovo anno porta in dote progetti stimolanti alla coppia che dal 22 gennaio condurrà una trasmissione tivù. Assumeranno la guida del format Ex on The Beach, in onda su Mtv, rete del bouquet televisivo Sky. Entrambi non hanno mai fatto mistero la speranza di collaborare nel lavoro. Dunque, concluso lo show, coroneranno il sentimento con un bebé?