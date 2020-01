Lady Gaga, scoperto il nome del nuovo compagno? Il post chiarisce le idee

Lady Gaga: continua la caccia al nuovo compagno, baciato durante la sera di Capodanno. Sui social interviene il presunto partner della pop star americana

Ve ne parlavamo giorni fa. Lady Gaga, dopo numerose storie finite male, potrebbe aver trovato nuovamente l’amore. A lasciarlo credere l’ormai celebre video dove lei bacia sulla bocca un uomo tanto misterioso quanto belloccio.

Nessuno finora ha scoperto il suo nome, tuttavia negli ultimi due giorni hanno iniziato a circolare in rete presunte fotografie ritraenti la nuova fiamma della pop star americana.

Lady Gaga ha vissuto un 2019 fantastico, divisa tra la musica e il cinema. Difatti, la donna ha ritirato addirittura un premio Oscar per aver realizzato la miglior colonna sonora originale, Shallow, utilizzata nel film A Star is Born. E sul set, si mormorava, lei e Bradley Cooper si sarebbero innamorati.

Single o felicemente accoppiata?

Teorie suggestive rimaste tali, visto che nessuna delle due parti coinvolte nella presunta love story ha sempre negato. Allora Lady Gaga è single? Probabilmente no. Probabilmente qualcuno con cui intraprendere una relazione (e sbaciucchiare all’ultimo dell’anno) esiste in carne e ossa.

Post su Instagram, tweet e commenti riportano le immagini di un aiutante ragazzo moro, ma c’è chi ci crede poco: lui e il tipo del video diventato presto virale sarebbero due diverse persone.

Alcuni utenti insinuano che il giovane ritratto sia gay, in particolare uno ha pubblicato gli scatti del moro con Gara lanciandosi in una battuta di dubbio gusto, che evitiamo di citare per non ledere la vostra sensibilità.

Lady Gaga: un mistero degno di Sherlock Holmes

Finalmente l’arcano è stato svelato. Il tale immortalato protagonista in questi giorni del gossip non è il nuovo partner di Lady Gaga, bensì il suo amico omosessuale Scott Stunderberg, che ha reagito in modo simpatico alla improvvisa fama.

Se il mistero è stato risolto, resta sconosciuta la vera nuova dolce metà di Stefani Germanotta e al momento deve ancora partire il toto-nomi. Ci aiuterà Gaga in persona? O regina del pop pensaci tu!