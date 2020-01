Valentina Ferragni reagisce all’ennesimo attacco: una risposta di classe

Valentina Ferragni: la ragazza risponde a tono per l’ennesimo attaccato subito sul proprio fisico

Valentina Ferragni ancora una volta attaccata sui social. La sorella dell’influencer numero uno in Italia ha subito nuove critiche per via del suo aspetto fisico. Stavolta se la prenda con lei un’attrice teatrale e cinematografica, la quale si è sentita in dovere di dire la sua. A quel punto la giovane fashion blogger ha risposto per le rime.

Già agli inizi di dicembre gli hater avevano contestato ferocemente Valentina Ferragni, riservandole i peggiori insulti. Allora la ragazza aveva evitato di alimentare ulteriormente polemiche, ma con un duro sfogo al settimanale F il fidanzato Luca Vezil la difendeva strenuamente.

Stavolta pare l’abbia criticata Marianna Mercurio, giunta dritta al punto senza troppi fronzoli. Una volta visto uno scatto di Valentina in costume, l’ha bersagliata perché ruberebbe il posto alle vere modelle, perciò dovrebbe evitare di lanciarsi in shooting fotografici di questo genere nonostante sia una bella ragazza.

Commento ingeneroso

La Mercurio ha dapprima chiesto se Valentina Ferragni debba promuoversi. Meglio non togliere spazio alle modelle, a chi svolge tale professione. Priva di un punto vita, non ha secondo lei un fisico armonioso. Seppur bella, non sarebbe all’altezza di fare la pubblicità. Dal canto suo, ammette di essere in carne, però non pretende di avere un fisico di una modella.

Fa l’attrice mica sottrae le luci della ribalta ad una ballerina, certe persone vogliono fare tutto ma un po’ di realismo occorrerebbe: è quadrata, ha sentenziato l’attrice. A differenza di precedenti occasioni in cui ha preferito sorvolare, Valentina ha pensato di replicare, evidentemente la pazienza presto o tardi si esaurisce…

Valentina Ferragni non resta a guardare

L’imprenditrice digitale ha voluto rimettere al suo posto Marianna Mercurio. Letto il commento, è intervenuto, mentre già numerosi estimatori ne portavano alto il nome. Se il desiderio è di diventare la ballerina invita a perseguire il sogno, se è di fare l’attrice lo stesso e pure se vuoi lavorare nella moda.

Infine, ha aggiunto una riflessione profonda: non devi sentirti meno brava o meno bella se non rispetti i rigidi canoni imposti dalla società. E, malgrado la Mercurio abbia portato avanti le rispettive ragioni, i follower hanno decretato Valentina vincitrice.