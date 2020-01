Fedez, la madre interviene sullo scandalo: “Semplice cercare del marcio”

Fedez e Chiara Ferragni, la vicenda degli account fake sui social conosce nuovi risvolti: la mamma-manager del rapper si lascia andare ad uno sfogo contro il clima negativo degli utenti

Per usare un eufemismo, il nuovo anno potevano certamente iniziarlo meglio Fedez e Chiara Ferragni. Come già raccontato, qualche ora fa l’ennesima polemica ha coinvolto la coppia. Attraverso un video condiviso sui social network, in cui il figlio Leone giocava con l’Ipad, era parso che i due utilizzassero profili falsi per difendersi dalle critiche del web.

Si nota chiaramente un documento con diversi nick e password relativi a Facebook, Twitter, Apple e anche Instagram. Tempo zero e si è risaliti ad una pagina, spesso intervenuta in difesa dei Ferragnez.

Ma immediatamente sono sopraggiunti i chiarimenti del caso e le polemiche si sono così spente. Ad esprimersi è stata Chiara Ferragni, secondo cui dietro c’erano i genitori del cantante, che naturalmente prendono sempre le sue parti. Ora, tuttavia, accorre la mamma di Fedez, risultata la proprietaria di uno dei profili fake.

È caos tra i seguaci della coppia

Manco a dirlo, fin dal primo istante lo scandalo ha scatenato una rivolta in rete. In tanti hanno bersagliato le due celebrità, finché non è arrivata la loro risposta. Chiarita la faccenda, i maggiori detrattori hanno esternato comunque dubbi nella versione dell’influencer.

A tentare di metterci una pietra definitiva sopra è dunque entrata in scena la mamma di Fedez, che ha riportato nuovamente la tesi della nuora, integrando però un piccolo sfogo personale.

Fedez: scagionato dalle responsabilità insieme alla compagna

La signora ha definito semplice risalire all’identità degli account ‘incriminati’: bastava guardare pure gli altri. Eppure, è più facile cercare del marcio, ha concluso. Ancora una volta, pertanto, viene posta chiarezza sui misteriosi nick ed ormai, senza ragione di esprimere perplessità, va appurato un punto: né Federico né Chiara sono i responsabili.

Proprio la fashion blogger ha d’altronde proposto ai follower di seguire gli account dei genitori del cantante. I sostenitori dei Ferragnez accoglieranno prontamente l’invito.