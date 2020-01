C’è Posta per Te: famosa influencer protagonista della nuova edizione

C’è Posta per Te: sarà ospite del people show un pupillo di Maria De Filippi

Il prossimo 11 gennaio partirà su Canale 5 la 23esima edizione di C’è Posta per Te, uno dei programmi più seguiti e amati ancor oggi dei palinsesti Mediaset. Tra pochi giorni lo show di Maria De Filippi festeggerà vent’anni, ma il grande pubblico segue con ancora grande trasporto le vicende sempre nuove raccontate da Queen Mary.

Le registrazioni delle puntate inedite vanno avanti già da parecchi mesi e, al solito, difficilmente scontenteranno i fan. Ovviamente, tanti vip animeranno C’è Posta per Te, protagonisti delle cosiddette storie regalo e da qualche ora si rincorrono le voci stando alle quali una famosa influencer, in passato partecipante pure a Uomini e Donne, sarà ospite.

Nel corso del people show si avvicenderanno famiglie tormentate da questioni irrisolte, sentimentali e riguardanti frizioni passate. Ma non solo. Spiritosi siparietti alleggeriranno il clima a C’è Posta per Te, vedi per esempio le persone alla ricerca di loro vecchie fiamme.

Infine, ci saranno naturalmente le storie regalo, fonti di emozioni e di incontri indimenticabili. Da anni si prevede che un’affermata influencer del mondo dello spettacolo italiano sarà ospite degli studi. L’anno appena trascorso le ha regalato grandi gioie, e nei prossimi mesi potrebbero esserci inediti ed entusiasmanti progetti.

Secondo i rumor diffusi nelle ultime ore a C’è Posta per Te ci sarà… Giulia De Lellis! A svelarne l’approdo è Amadeo Venza, che mediante Instagram sembra confermarne la presenza. Finora è ignoto il contenuto della storia riguardante la blogger, senza dubbio non mancheranno le emozioni.

C’è Posta per Te: i successi nel 2019

Nel 2019 Giulia De Lellis ha fatto fortuna nel mondo dell’editoria, pubblicando il suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza, subito diventato un best seller. L’autobiografia, tra i maggiori casi di successo degli scorsi 12 mesi, probabilmente avrà addirittura un sequel.

Inoltre, la vulcanologa ha presenziato alla sua prima web serie, caricata sulla piattaforma streaming Witty Tv solo poche settimane fa. In tv sarà invece prossimamente protagonista di un inedito format, in compagnia della dama Gemma Galgani.