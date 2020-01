Al Bano e Romina Power beccati intimi e mano nella mano: è guerra con Loredana Lecciso, arriva la mazzata finale [FOTO]

Al Bano e Romina Power insieme sul palco

Al Bano e Romina Power si sono mostrati ancora una volta sul palco mano nella mano. Una scena che ha reso felici i fan che da tempo sperano in un loro ritorno di fiamma. Con la storica coppia erano presenti i tre figli: Yari, Cristel e Romina Junior in occasione della messa in onda, in replica, di 55 Passi Nel Sole, lo show celebrativo per gli anni di carriera del Maestro Carrisi.

Una grande emozione vederli esibire insieme, ma il momento più bello è stato quando il cantautore di Cellino San Marco ha afferrato la mano dell’ex moglie e l’ha tenuta stretta per tutta la performance. Un gesto spontaneo che fino ad ora non era mai successo.

I due artisti si tengono per mano

Ricordiamo che, nonostante le varie esibizioni in giro per il mondo con Romina Power, Al Bano non si era spinto oltre per non dare delle false speranze ai propri fan. Ma soprattutto per non rompere gli equilibri con l’ex compagna Loredana Lecciso, madre di Jasmine e Bido.

Sul palco di 55 Passi Nel Sole erano presente la prima famiglia del Maestro Carrisi, mentre non c’era traccia dell’ex soubrette salentina e i suoi due figli. In pochissimo tempo i fan della storica coppia hanno visto spesso i loro beniamini insieme. Infatti dopo il tour c’è stata l’ospitata a L’anno che verrà su Rai Uno in occasione del Capodanno, e poi la replica dello spettacolo realizzato esattamente un anno fa su Canale 5.

Un programma suddiviso in due puntate condotte magistralmente da Cristel. Mentre la sorella Romina Junior si è occupata della parte teatrale, invece Yari ha duettato con la madre oppure da solista. (Continua dopo la foto)

A Bano e Romina Power a Sanremo 2020?

Negli ultimi giorni circola la notizia che Al Bano e Romina Power saranno gli ospiti d’onore di una delle cinque serate della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore Amadeus li vuole entrambi sul prestigioso palco del Teatro Ariston e, se il Maestro Carrisi ha accettato immediatamente, l’ex moglie è ancora restia. Ma stando alle foto condivise su Instagram, il paroliere Cristiano Malgioglio sembra averla convinta preparando insieme un nuovo brano.