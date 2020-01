‘Questo è il mio ultimo appello…’: Sossio Aruta chiede aiuto sui social

Sossio Aruta è conosciuto dal pubblico per la partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island Vip. Il cavaliere del trono over, proprio grazie a Maria De Filippi ha trovato la sua anima gemella e da qualche mese è diventato anche papà.

Una vita quello di Sossio decisamente cambiata nell’ultimo anno. Nonostante le tante belle notizie, però il compagno di Ursula non è ancora soddisfatto e proprio sui social ha lanciato il suo ultimo appello.

Sossio Aruta lancia il suo ultimo appello

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha lanciato il suo ultimo appello sui social prima di lasciare per sempre il calcio. Pochi sanno che Sossio Aruta è un gran calciatore ma un brutto infortunio gli è costato gli ultimi anni della sua carriera. Il re leone ha chiarito più volte di voler appendere ‘le scarpe al chiodo’ ma prima di lasciare il suo ‘mondo’ vorrebbe superare un record.

Il calciatore è attualmente senza squadra dopo aver lasciato il Potenza Calcio. Rivolgendosi a tutti i suoi seguaci su Ig ha lanciato il suo ultimo appello chiedendo di voler raggiungere i 400 gol prima dei 50 anni. Dopo aver esaudito questo desiderio, tra i progetti futuri vorrebbe diventare anche allenatore.

La nuova vita dopo l’esperienza a UeD

Sossio Aruta per raggiungere il suo record stabilito ha bisogno di 20 gol e sta cercando una squadra che possa prenderlo come attaccante. Intanto per far fronte alle numerose spese, attualmente svolge l’attività di cassiere presso un supermercato.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne la sua vita è molto cambiata. Come lui stesso ha dichiarato più volte grazie alla sua compagna Ursula è riuscito a mettere la testa a posto e sopratutto a diventare di nuovo papà. Un’emozione unica e indescrivibile.

Con la nascita di Bianca la coppia è ritornata bambina e nonostante la famiglia allargata riescono a non far mancare nulla a nessuno dei loro ragazzi. Lui, infatti, è già padre di due bimbi mentre lei era già madre di un altro figlio…