Uomini e Donne, trono over: Gemma volta pagina, la dama dimentica Juan Luis con…

Gemma ha trovato un nuovo amore dopo la storia finita male con Juan Luis. Ecco che cosa è successo nell’ultima registrazione del trono over.

Uomini e Donne: Gemma Galgani ha chiuso con Juan Luis

La settimana scorsa in una registrazione del trono over di Uomini e Donne c’è stato finalmente l’epilogo della storia tra Gemma Galgani e Juan Luis. Questa frequentazione ha destato molti dubbi e critiche nel pubblico in studio e a casa.

Infatti, l’uomo, nonostante fosse arrivato nel programma per conoscere Gemma, non sembrava affatto interessato a lei. Dopo un mese e mezzo di esterne ed incontri, lui si rifiutava di baciarla appassionatamente.

Non solo, ma sul tecnico dentista di Napoli sono arrivate poi molte segnalazioni. Al di fuori della trasmissione Juan Luis prendeva accordi per serate e chattava con diverse donne autoinvitandosi a casa loro. Interrogato più volte sul fatto dei mancati baci, Juan prima diceva che voleva essere sicuro che potesse esserci un futuro con Gemma, poi che non c’era chimica tra di loro.

Gemma, forse per la prima volta, ha preso coraggio e ha chiuso definitivamente la storia dicendo di essere stata presa in giro e aver vissuto un’illusione. Maria De Filippi, vedendo che nessuna delle dame aveva simpatia per Juan Luis, ha deciso di allontanarlo dal programma.

Gemma volta pagina con Marcello

Una settimana dopo la chiusura della frequentazione tra Gemma e Juan, la dama di Torino ha trovato un altro uomo al quale dedicare le sue attenzioni. Si tratta di Marcello, ma nella registrazione del 4 gennaio c’è stata un’altra delusione per lei. Gemma pensava che Marcello le avesse dato l’esclusiva, invece aveva visto anche Anna Tedesco. Non solo, ma con entrambe ci sono stati dei baci a stampo.

Inutile dire che in studio ci sono stati diversi scontri tra Gemma e Anna, tra Gemma e Marcello e anche Tina Cipollari è intervenuta criticando la velocità con cui Gemma si è consolata per la storia di Juan Luis.

Alla fine la dama torinese stava per mettersi a piangere e l’opinionista ha chiamato il dottore. Come andrà questa nuova frequentazione di Gemma? Sarà già finita o la dama, con la sua nota perseveranza, riuscirà a portare avanti la conoscenza e avere la sua tanto desiderata storia d’amore?