Quanto guadagnano gli influencer: la lista dei 10 più pagati, fino a 58.000 euro a post

Con il passare del tempo, ormai, il lavoro di influencer sta diventando sempre più diffuso, specie perché quanto guadagnano gli operanti in questo settore è davvero spiazzante.

In molti si domandano come sia possibile che mediante la pubblicazione di un semplice post su Instagram o di una foto si riesca ad ottenere un introito così elevato. Ebbene, andiamo a scoprire quali sono i 10 personaggi più pagati in Italia.

Chiara Nasti è l’influencer meno pagata

Il settimanale “Io Spio” ha fatto un’indagine molto accurata per portare alla luce quanto guadagnano gli influencer più famosi in Italia. Stando a quanto emerso, pare che la “meno” pagata sia Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne Angela, che con un singolo post su Instagram può guadagnare fino a 3000 euro.

Naturalmente, questo non vuol dire che ogni singolo contenuto viene retribuito con questa cifra, ma che il guadagno massimo raggiunto dalla ragazza è arrivato fino a questa cifra. La ragazza ha un seguito di 1,7 milioni di follower.

Al nono posto c’è la make-up artist Clio Zammatteo, 2,7 milioni di follower, che con un post arriva a guadagnare anche 5000 euro. Subito dopo c’è l’esuberante Taylor Mega che, nonostante abbia un seguito un po’ più basso (2,2 milioni), guadagna anche 7000 euro a post. La discussa Chiara Biasi, che dal letto non si alza per 80 mila euro, percepisce 8000 euro a post.

Quanto guadagnano Fedez e la Ferragni?

Giulia De Lellis vanta, invece, un profilo di 4,5 milioni di follower e percepisce lo stesso compenso della Biasi. Al quinto posto c’è Valentina Fradegrada, la quale rappresenta un caso alquanto strano poiché, pur avendo meno follower (2,1 milioni), può guadagnare fino a 10000 euro a post.

Se quanto guadagnano gli influencer citati fino a questo momento lascia spiazzati, davvero assurdi sono i guadagni dei prossimi quattro: