Grande Fratello Vip: tutti i nomi della quarta edizione del reality

Conosciamo meglio tutti i concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip: data d’inizio e novità della quarta edizione

Mancano poche ore all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality doveva iniziare a fine ottobre ma Mediaset ha deciso di posticiparlo nel 2020. La prima puntata andrà in onda mercoledì 8 gennaio e il programma avrà due appuntamenti settimanali (il mercoledì e il venerdì).

Alfonso Signorini, da opinionista delle tre precedenti edizioni, sarà conduttore e autore del programma. Sarà affiancato, inoltre, in tutte le puntate, da Pupo e Wanda Nara, per la prima volta opinionisti di un reality.

Da quello che sta circolando in queste ore sul web ci sono diverse novità. La prima è il ritorno dell’amato (e al tempo stesso odiato) tugurio. La seconda è una nuova stanza a tema anni ’80 in cui chi vi alloggerà dovrà comportarsi e vestirsi come se fosse in quel periodo.

Inoltre, pare che i quattro concorrenti provenienti dalla versione classica, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, andranno immediatamente al ballottaggio. Solamente due di loro potranno entrare ufficialmente nel cast.

Il cast completo: ecco gli inquilini della Casa

Sembra che il cast sia al completo. Vediamo insieme chi varcherà la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Innanzitutto troviamo due attrici: Rita Rusic e Licia Nunez. La prima è anche produttrice cinematografica e ha prodotto oltre 40 film. Licia ha recitato in Incantesimo, Vivere e ne Le tre rose di Eva in cui interpretava Elena Monforte.

Ha avuto anche qualche esperienza come co-conduttrice. Troviamo anche le modelle e influencer Paola Di Benedetto (ex Madre Natura di Ciao Darwin), Clizia Incorvaia (ex moglie di Francesco Sarcina), Fernanda Lessa. Ci saranno anche la conduttrice Rai Adriana Volpe, la scrittrice e giornalista Barbara Alberti. Infine, la showgirl Antonella Elia e l’ex Miss Italia Carlotta Maggiorana.

Nel reality vedremo anche due modelli giovani e famosi: Andrea Denver e Ivan Gonzalez (ex tronista di Uomini e Donne), ma anche gli attori Fabio Testi, Andrea Montovoli e Antonio Zequila e il papirologo e giornalista Aristide Malnati. Il pubblico sta aspettando con ansia di vedere al Grande Fratello Vip Pago, cantautore sardo reduce dall’esperienza a Temptation Island Vip. Saranno presenti anche il giovane conduttore Paolo Ciavarro (da Forum e Amici) e il noto volto Rai Michele Cucuzza.