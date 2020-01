Antonella Fiordelisi, rivelazioni inaspettate: la storia con Ignazio Moser e gli attacchi a due ex troniste

Antonella Fiordelisi ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan e ha fatto delle rivelazioni molto interessanti.

Antonella Fiordelisi rivela: ‘Sono stata con Ignazio Moser’

Antonella è un’ex tentatrice di Temptation Island. Forse molti di voi ricorderanno che nel programma targato Fascino e condotto da Filippo Bisciglia, lei si era avvicinata molto a Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Tuttavia, alcuni anni dopo, Antonella si è legata sentimentalmente a Francesco Chiofalo (che ha partecipato al programma nella sua stessa edizione).

Antonella e Francesco hanno vissuto una storia d’amore di alcuni mesi e sul web non si è fatto altro che parlare di loro dal momento che sono emersi i tradimenti di lui. Adesso sono tornati insieme e stanno proseguendo la loro relazione.

Tuttavia, recentemente Antonella ha avviato l’opzione delle domande su Instagram. La pubblicazione delle domande degli utenti e delle risposte ha destato grande sorpresa e curiosità. Ad esempio, l’ex tentatrice ha confessato di essere stata con Ignazio Moser. Si sapeva della loro amicizia ma non era mai emerso il fatto che avessero avuto una relazione. Invece, è proprio così. Antonella, però, non ha voluto dare ulteriori dettagli.

Le curiosità rivelate da Antonella

Antonella ha anche rivelato di aver avuto una relazione con un ex tronista di Uomini e Donne, l’assicuratore napoletano Amedeo Barbato. Poi ha parlato del suo rapporto d’amicizia con Desirèe Maldera (la tentatrice che aveva colpito Francesco Chiofalo nel reality). Tra loro nessuna lite, si sono perse semplicemente di vista dopo che Desirèe si è sposata e ha avuto due bambini.

Non solo, ma Antonella ha anche rivelato di aver conosciuto Giulia De Lellis e di essere stata piacevolmente colpita dall’influencer. Ha detto di averla trovata davvero molto umile e carina.

Le critiche a due ex troniste di Uomini e Donne

Ma dopo i bei ricordi e le confessioni, c’è stato anche spazio per le critiche. Qualche utente ha chiesto ad Antonella la sua opinione su due ex troniste di Uomini e Donne. Si tratta di Nilufar Addati e Sabrina Ghio.

Ebbene, Antonella non è stata molto gentile nei loro confronti. Su Nilufar ha ammesso che non le piace per niente, mentre su Sabrina ha rivelato un aneddoto. Pare che qualche tempo fa l’ex tronista abbia incitato gli utenti di Instagram a non seguire più né lei né Francesco. Antonella l’ha definita per questo pettegola, invidiosa e patetica.