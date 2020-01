Jennifer Lopez, si allena in palestra beccata dal compagno in una posizione bollente (FOTO)

Jennifer Lopez in palestra dà il meglio di sé e il compagno la immortala con le sue curve mozzafiato: impazzisce il web

Jennifer Lopez viene vista dal suo compagno in una posa bollente mentre si allena in palestra. Una posizione molto sexy che avrebbe conquistato lo sguardo del suo compagno che subito ha voluto riprenderla in modo tale da far emergere la sua bellezza e tutto il suo fascino nonostante la posa ginnica.

Un siparietto simpatico quello sui social network, dove uno dei sex symbol più noti della Hollywood è stata ripresa mentre era in palestra insieme al suo compagno per sfogare lo stress.

Jennifer Lopez trascina il compagno al suo allenamento

La cantante americana cerca sempre di tenersi in allenamento, in forma perfetta e questa volta ha trascinato all’allenamento Alex Rodriguez, il suo compagno.

Probabilmente lui voleva restare a casa a dormire ma visto che è stato costretto da Jennifer Lopez, allora a questo punto ha deciso anche di condividere sui social network l’aspetto migliore della sua amata. Infatti, ha fatto una fotografia davvero particolare in cui si vede la perfezione del posteriore della sua compagna.

Parliamo di un fondoschiena che addirittura è stato messo sotto assicurazione in modo che se succedesse qualcosa, lei ne avrebbe un compenso di tipo economico. Alex Rodriguez è rimasto stregato dalla bellezza delle curve della compagna che oramai ha già 50 anni e ha postato le fotografie in palestra. (Continua dopo la foto)

La cantante “from the block” in tenuta super sexy

Vestita con un leggins celeste, con una cucitura davvero in posizione particolare, Jennifer Lopez non ha temuto di mostrarsi in tutto il suo splendore. Il marito l’ha immortalata e ha anche raccontato quel siparietto avvenuto prima di andare in palestra.

Alex Rodriguez nel post in rete ha scritto che lei avrebbe spiegato di sentirsi un po’ nervosa e di voler andare ad allenarsi. Ecco perché lui è stato costretto ad andare, sebbene avesse un altro impegno nel pomeriggio che comunque richiedeva uno sforzo fisico, ovvero una partita di football. Alla fine si è deciso per la palestra, ma lui ha ripreso la sua bellezza e l’ha postata.

Il suo fisico scultoreo emerge dalla foto. Il compagno di J-lo non si è nemmeno vergognato di far sapere al mondo come sia, sotto certi aspetti, succube della compagna. Alla nota cantante piace tiranneggiare. Intanto la foto ha conquistato subito tanti mi piace e tanti commenti positivi da parte dei follower provenienti da ogni angolo del Pianeta.