Rula Jebreal, esclusa da Sanremo “Invitino chi vogliono”

Rula Jebreal esclusa a priori da Sanremo secondo la decisione dei vertici della televisione pubblica, scoppia la polemica politica e non

Rula Jebreal non potrà partecipare a Sanremo perché esclusa dai vertici Rai, scoppia la polemica tra i Big del Parlamento. Grande solidarietà per la giornalista e pressing per dire “no” ad una Rai sovranista che ha scelto di non far partecipare la professionista al Festival di Sanremo.

La giornalista israeliana con cittadinanza italiana di origine palestinese non potrà partecipare all’edizione del Festival della canzone italiana. Amadeus l’aveva invitata all’Odeon per parlare di violenza contro le donne.

Insieme a lei sarebbero anche arrivate Oprah Winfrey e Michelle Obama. Però, non sarà così perché secondo la Rai, ci sarebbero state troppe polemiche e quindi era meglio non prevedere questo tipo di ospitata nel festival della canzone italiana.

Il “no” della Rai a Rula Jebreal

Lo stop brusco a Rula Jebreal, secondo il governo, ovvero secondo il Pd ed il Movimento 5 Stelle. arriva perché nella Rai ci sono tante persone che erano state nominate dalla Lega e da Fratelli d’Italia.

Dal centrosinistra in particolare, il Partito Democratico e Italia viva si chiede di ripensarci ed il caso probabilmente sarà discusso in commissione vigilanza. Allo stesso modo anche il ministro Stefano Patuanelli (M5S) ha detto la sua in merito a questa vicenda. Ha sottolineato come il fatto di non voler portare la giornalista che trasformerebbe la discussione del festival in politica, in realtà è una sciocchezza.

Facendo una scelta di questo tipo. ovvero escludendola, si è già fatta una selezione politica. Si parla di censura, una cosa inaccettabile per il M5S. Secondo invece Davide Faraone, renziano, si parlerebbe di un diktat di Salvini. Una cosa su cui però il leader Lega sembra non essere d’accordo perché secondo Matteo Salvini non avrebbe nemmeno il tempo di preoccuparsi delle conduttrici di Sanremo, piuttosto avrebbe altri pensieri. Per lui, ufficialmente, possono invitare chi vogliono. Insomma, la questione sembra tutt’altro che vicina a una risoluzione.

Il diktat della Rai sulla giornalista

Uno dei motivi che avrebbero spinto la Rai a questa scelta è il fatto che la giornalista Rula Jebreal sarebbe stata troppo contraria agli italiani nel tempo. In più, avrebbe espresso in passato, dei numerosi commenti poco felici nei confronti del popolo italiano e dei suoi giornalisti.

Intanto, nel giro di pochi giorni inizieranno a muoversi ancora di più i preparativi per il Festival di Sanremo e probabilmente, ci saranno delle importanti iniziative in tal senso. Di certo si discuterà ancora del caso della giornalista palestinese esclusa a priori dall’Odeon.