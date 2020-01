Heather Parisi con la mascherina su Instagram insieme ai suoi figli, il motivo? (FOTO)

Heather Parisi trascina nuove polemiche sui social network e subito riesce a diventare la reginetta della rete.

Heather Parisi, la nota ballerina, quest’anno l’ho voluto iniziare le condivisioni con delle polemiche: una cosa che oramai le appartiene. Ecco perché si è mostrata sui social network con la mascherina insieme ai suoi figli.

Questa volta ha voluto fare una provocazione o meglio mettere in luce l’allerta sulla pneumonia. Infatti nelle scorse ore è scoppiata in Cina questa epidemia misteriosa di polmonite di tipo virale che ha fatto emergere numerosi casi di polmonite di origine sconosciuta.

Le autorità sanitarie stanno cercando di capire qual è l’origine di questi batteri e soprattutto, se c’è un collegamento con la Sars. Nel frattempo la nota showgirl ha voluto evitare qualunque tipo di contagio uscendo con la mascherina.Si trova ad Hong Kong e ha deciso di mostrarsi imbavagliata per tenere lontano la pneumonia.(Continua dopo la foto)

Heather Parisi in mostra con la mascherina

Nella didascalia della foto pubblicata sul social network Heather Parisi ha scritto che ad Hong Kong c’è questa epidemia sconosciuta che parte dalla Regione del Wuhan in Cina. Ad Hong Kong sono stati riscontrati 17 casi differenti e quindi vuole essere prudente. Molti si sono schierati con lei perché si trova lì con i figli e quindi è giusto cercare di metterli al sicuro. Però, è anche vero che nell’ultimo periodo è diventata particolarmente polemica.

Inoltre, secondo alcuni fan non è neanche giusto in un momento in cui effettivamente ci sono tanti problemi in giro per il mondo mostrarsi sui social network con la mascherina solo per attirare l’attenzione del pubblico. La polemica per questo, è andata avanti con diversi commenti e anche con numerose condivisioni.

La ballerina americana nell’occhio del ciclone sul caso pneumonia

Heather Parisi ha ricevuto anche numerose frecciatine e battutine non proprio positive da parte dei colleghi. Infatti, la nota showgirl e ballerina ha tenuto a precisare che il suo è stato un gesto di protezione nei confronti dei figli anche per non smettere mai di essere prudente. Intanto la psicosi pneumonia continua a diffondersi in tutti gli stati asiatici che si trovano a ridosso della Cina e probabilmente, la situazione potrebbe peggiorare.

In queste ore, intanto, le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo e soprattutto, quali siano i motivi di questa patologia. Nel frattempo, la prudenza di certo è troppa, ma sarebbe meglio non mostrarla in rete in maniera che rischia di diventare pericolosa.