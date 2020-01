Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi e Vittoria Deganello fidanzati? Parla l’ex corteggiatore

Giordano Mazzocchi ha rivelato come stanno davvero le cose nella sua vita sentimentale. Ecco che cosa ha detto sui social.

Uomini e Donne: il gossip su Giordano Mazzocchi

Giordano Mazzocchi è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Sul trono c’era Nilufar Addati che, alla fine del suo percorso, ha deciso di sceglierlo. Tuttavia, dopo alcuni mesi la loro storia si è conclusa. Dopo i gossip di un ritorno di fiamma entrambi hanno smentito dicendo di aver comunque mantenuto un rapporto civile.

In questi ultimi mesi Giordano è spesso protagonista di articoli di gossip. Prima è stato accostato all’ex gieffina Alessia Prete, mentre negli ultimi giorni si vociferava di una relazione con Vittoria Deganello. Vi ricordate di lei? È stata una corteggiatrice di Uomini e Donne nel trono di Mattia Marciano, il quale l’ha scelta ma poi le cose non sono andate molto bene.

Giordano sui social: la verità su Vittoria

Dopo gli articoli su un presunto flirt tra Giordano e Vittoria, l’ex corteggiatore ha deciso di fare una Instagram Story per parlarne. Giordano in un locale immerso nella musica ed evidentemente “su di giri”, ha detto che quando avrà una ragazza sarà lui il primo a comunicarlo, quindi non si deve “rompere i c****”. Inoltre, ha invitato tutti a divertirsi, fare l’amore e passare un buon 2020. Voi che cosa ne pensate?

La storia con Nilufar

Dopo poco tempo dalla scelta di Nilufar, Giordano ha scoperto che lei aveva mentito durante il programma. Ad un certo punto aveva iniziato una frequentazione segreta con Stefano, ristoratore di Napoli, gli aveva chiesto di venire in trasmissione, fare finta di niente e gli aveva promesso di sceglierlo. Tuttavia, un po’ per i sensi di colpa, un po’ per il comportamento di Stefano e degli altri corteggiatori, Nilufar si è tirata indietro e poi si è davvero innamorata di Giordano.

Per superare questo ostacolo, la coppia ha anche partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Durante il percorso Giordano sembrava avere dei dubbi sui suoi sentimenti, mentre lei ha ritrovato nel villaggio il suo ex corteggiatore Nicolò Ferrari. Al falò di confronto Nilufar e Giordano hanno litigato pesantemente ma alla fine hanno deciso di riprovarci perché consapevoli di un sentimento importante.

Ad oggi sono amici ed escono qualche volta insieme. Ma, sia Nilufar che Giordano hanno categoricamente escluso un ritorno di fiamma. Entrambi sono concentrati su altri progetti e non hanno intenzione di ripensare al passato.