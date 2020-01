Gerardina Trovato, la cantante siciliana malata e senza soldi

Malata e senza soldi, Gerardina Trovato abbandonata dai big della musica ed esclusa da Sanremo

Disperata e abbandonata da tutti, Gerardina Trovato racconta le sue vicende senza peli sulla lingua e grida aiuto. La cantante siciliana, un tempo famosa e considerata una delle più importanti sulla scena musicale nazionale, sta vivendo un periodo di sofferenza atroce.

Nata a Portopalo di Capo Passero, in Sicilia, un giorno scappò dalla sua terra per cercare la sua strada. Dopo alcune esperienze di minore importanza venne lanciata da Caterina Caselli, proprietaria della casa discografica “Sugar”. Il successo lo raggiunse negli anni Novanta, in particolare grazie alla partecipazione al Sanremo ’93, in cui si classificò al secondo posto fra le nuove proposte.

Gerardina Trovato famosa negli anni novanta

Per un po’ la Trovato rimase sulla cresta dell’onda, poi, dopo l’addio al marchio Sugar iniziarono i suoi problemi. La cantante iniziò a soffrire di una nevrosi ossessiva depressiva e le davano il litio, un elemento chimico che le causò molti danni perché assunto senza correttezza.

Ha perso diversi chili e anche i capelli e ha anche avuto gravi danni fisici, tra cui una citolisi epatica. Oltre ai problemi di salute, la cantante ha anche avuto problemi economici abbastanza gravi, tanto da ridurla sul lastrico. Infatti, ha dichiarato di recente di aver finito tutti i soldi, anche quelli che le erano toccati dell’eredità del padre dopo la sua morte.

La sua situazione è davvero precaria e non fa altro che accumulare debiti su debiti. I soldi che le dà la Caritas, 80 euro al mese, sono troppo pochi e non pagare l’affitto né provvedere ad altro.

Il grido disperato di Gerardina

La Trovato ha anche detto che Caterina Caselli le ha dato anche dei soldi per pagare l’affitto di casa, dopo essere tornata in Sicilia e aver venduto anche la sua casa di Roma. Insomma, Gerardina è praticamente in mezzo alla strada e non ha più nulla, è malata e senza soldi. La sua situazione la sta distruggendo e a tutto ciò si aggiungono anche le delusioni.

La cantante aveva provato a partecipare a Sanremo e ha presentato 24 canzoni, purtroppo nessuna è stata scelta e quindi non parteciperà alla kermesse. La sua paura è che vogliono farla internare, perché la ritengono pazza, ma lei avrebbe solo bisogno di qualcuno che le desse fiducia.