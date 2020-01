Martina Colombari bomba in intimo: corpetto striminzito, è fuori di seno [FOTO]

Martina Colombari è considerata una delle Miss Italia più belle di sempre. Eletta nel 1991, a soli 16 anni, la meravigliosa modella ancora oggi, che ha raggiunto 44 primavere, continua ad essere semplicemente perfetta.

Il tempo per lei sembra davvero essersi fermato, e lo dimostrano le tante foto che è solita postare sul suo profilo Instagram.

Gli scatti di Martina Colombari

La showgirl pubblica immagini che mettono in risalto il suo statuario corpo, modellato da palestra e tanto esercizio fisico, così come più volte dichiarato, e pare proprio aver fatto un patto col diavolo. In una immagine, che ha fatto boom di like e di commenti, appare in tutta la sua bellezza, avvolta in un corpetto nero che le fascia il corpo. (Continua dopo la foto)

Il matrimonio con Billy Costacurta

Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. I due si sono sposati nel 2004 e da allora sono inseparabili: mai nessuna ombra si è scagliata sul loro rapporto, mai nessun gossip o pettegolezzo che abbia potuto compromettere la loro storia d’amore. I due, dopo molti anni insieme, sono ancora innamorati e complici ed hanno costruito una meravigliosa famiglia. Dal loro legame è infatti nato Achille, che oggi ha 15 anni.

Le polemiche sul suo peso

L’attrice dei Cesaroni è stata più volte, in questi anni, presa di mira dagli haters. Ad essere oggetto di critica è stato il suo peso. In tanti infatti, ancora oggi le imputano una eccessiva magrezza. Chiacchiere che l’hanno portata anche a controbattere.

La Colombari tempo fa ha infatti postato una foto indirizzata proprio a chi ha sollevato le polemiche, aggiungendo una didascalia nella quale dichiarava che corpo magro non è sinonimo di malattia, invitando i tanti a moderare animi e parole. Ha inoltre poi sottolineato di praticare molto sport al fine di poter concedersi qualche vizietto in più, come mangiare un doppio piatto di lasagne.