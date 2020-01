Una Vita, anticipazioni: Lucia lascia Samuel all’altare

Colpo di scena nelle prossime puntate di Una Vita. Samuel riuscirà a convincere Lucia a sposarlo, ma la donna gli riserverà un’amara sorpresa proprio quando starà per pronunciare i voti nuziali. Nel frattempo, i problemi economici dell’Alday non gli daranno pace.

Anticipazioni Una Vita: Samuel e Lucia all’altare

Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) certa di non poter aver l’amore di Telmo, finirà per accettare la proposta di matrimonio di Samuel Alday (Juan Gareda). Samuel dovrà fare in fretta, se vuole che il patrimonio della sua ‘amata’ diventi suo.

Non dimentichiamo poi che l’Alday è vessato da Jimeno, che pressa affinché l’ex gioielliere gli ridia i soldi che gli ha prestato. Il matrimonio di Lucia e Samuel però, avrà un esito decisamente inaspettato. La cerimonia verrà celebrata lontano dal quartierino, in modo che il Martinez non possa interferire. Alla funzione, saranno presenti pochissime persone.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Lucia non riuscirà a mentire a se stessa. Quando il prete le chiederà se vuole diventare la moglie dell’Alday, questa risponderà di no, non amandolo. Ovviamente Samuel andrà su tutte le furie e dopo averla insultata, la colpirà così forte da farla cadere a terra. Celia sarà pronta a soccorrere la cugina, portandola al sicuro fuori dalla chiesa e dalle grinfie del pericoloso Samuel.

Felipe delude Celia

L’Alvarez Hermoso, al contrario della moglie, starà dalla parte di Samuel. Come rivelano le anticipazioni della soap opera iberica Una Vita infatti, si arrabbierà con la Alvarado, dicendole che, grazie al suo gesto sconsiderato, ora il paesino non farà altro che spettegolare sul loro conto.

Lucia però, si mostrerà però sicura della decisione presa e non tornerà indietro. Finalmente, capirà che Samuel era solo interessato ai suoi soldi. L’Alday, disperato, dovrà ora trovare un modo per pagare Jimeno Batan. Come farà? L’eredità della Alvarado è ormai un sogno lontano.

Dopo aver saputo di quanto accaduto, padre Telmo tirerà un sospiro di sollievo e comincerà a pensare di poter riconquistare la sua amata. Lucia, dopo essersi ripresa, chiederà scusa a Felipe per averlo messo in imbarazzo. L’avvocato capirà di aver esagerato e, con grande gioia di Celia, farà pace con la Alvarado.