Paolo Bonolis cancella tutto, offeso a morte a causa di Sonia Bruganelli: lo sfogo prima di Avanti un altro!

Paolo Bonolis e il discorso di fine anno

Qualche giorno fa in occasione di San Silvestro, dopo aver ascoltato il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, anche Paolo Bonolis ne ha voluto fare uno, ma ovviamente a modo suo. Il noto conduttore ha voluto fare gli auguri di Buon Anno in romanesco facendo ridere a tutti i presenti, ma anche il popolo del web.

Nello specifico il marito di Sonia Bruganelli, in modo ironico, ha tutti i commensali presenti intorno alla tavola ha detto che quella sera mangiavano e bevevano a spese sue. Non è un tabù che l’artista capitolino sembrerebbe di manica corta, ovvero un po’ tirchio, nonostante ohni hanno ha un fatturato a sei zero.

Paolo Bonolis furioso con gli haters di Sonia Bruganelli

Ma dopo qualche ora il video in questione è stato cancellato dagli account di Paolo Bonolis e anche quello di Sonia Bruganelli. Per quale ragione? Sembra proprio che il conduttore di Avanti un altro! si sarebbe offeso a morte con i leoni da tastiera che da anni hanno preso di mira la sua dolce metà.

Spesso i destinatari delle offese degli haters sono anche i loro figli, in particolare Silvia che ha dei seri problemi di salute. Quella famosa sera i due avevano condiviso su IG una clip che mostrava la tavola imbandita per il cenone di San Silvestro.

Ma alcuni detrattori avevano commentato in modo velenoso la disposizione non corretta di stoviglie e posate, criticando i ragazzi perché erano stati loro a prepararla. Un filmato che in poco tempo aveva ottenuto oltre 200 mila visualizzazioni.

Ritorna Avanti un altro!

Ma in queste ore Paolo Bonolis è in fermento per qualcos’altro. Infatti questa sera, nonostante sia festivo, alle 18:45 su Canale 5 prende il via la nuova stagione di Avanti un altro!. Nel game sarà presente il Maestro Luca Laurenti, ma anche l’intera squadra del mini-mondo.

Tra questi ci saranno delle new entry, uno su tutti la star del web Follettina Creations ma, stando alle anticipazioni, ci saranno anche degli addii. Uno su tutti Laura Cremaschi, la Bonas della scorsa edizione che sarà sostituita da Sara Croce.