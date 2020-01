Uomini e Donne: è scontro sui social tra Teresa Langella e Mara Fasone

Le due ex troniste Teresa Langella e Mara Fasone continuano ad avere scontri sui social. Ecco che cosa è successo.

Uomini e Donne: l’antipatia tra Teresa Langella e Mara Fasone

L’anno scorso sul trono di Uomini e Donne erano sedute Teresa Langella e Mara Fasone. Le due ragazze dalle prime puntate hanno dimostrato molta antipatia reciproca. A complicare il tutto poi è stata la vicenda legata a Andrea Dal Corso.

Mara ha fatto chiamare Andrea per conoscerlo dopo l’esperienza del modello a Temptation Island, ma la conoscenza tra loro non è andata bene. Andrea, quindi, ha deciso di rimanere nel programma per corteggiare Teresa e adesso tra loro c’è una bella e appassionante storia d’amore.

Tuttavia, nei mesi successivi alla loro partecipazione a Uomini e Donne, Teresa e Mara hanno continuato a lanciarsi qualche frecciatina sui social. Anche in queste ore è avvenuto uno scontro tra le due. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

Scontro tra Teresa e Mara

Negli ultimi giorni Andrea e Teresa stanno mostrando sui social le loro vacanze super lusso alle Maldive. L’aereo privato, l’hotel, i ristoranti hanno innescato sui social una serie di critiche da parte degli utenti. Infatti, Teresa ha sempre fatto un vanto della sua umiltà e della sua preferenza per i panini piuttosto che per le cene nei ristoranti.

A queste critiche si è aggiunta anche Mara Fasone. La modella siciliana ha detto più volte che Teresa ha scelto Andrea perchè ha visto in lui un ragazzo indipendente e benestante.

Questa volta ha parlato di karma e ha invitato Teresa ad andare a riguardare le puntate di Uomini e Donne e tutte le contraddizioni e falsità delle quali si è resa protagonista. Ha parlato di lacrime finte e di cattiveria per concludere con la celebre frase “Ciò che semini raccogli”. (Continua dopo il post)

Quasi immediata la replica di Teresa Langella che ha scritto una Instagram Story per dire che ci sono due tipi di persone: quelle che le vacanze, le bollette, la spesa e tutto il resto se le paga da sola e chi cerca disperatamente di farsi accettare in qualche agenzia. Alla fine del messaggio l’ex tronista ha consigliato a Mara di “brillare da sola” e ha usato l’hashtag #cheseparlotifaimale. Che cosa ne pensate di questa situazione?