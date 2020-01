Uomini e Donne: Teresa Langella nella bufera, ecco perchè

Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, sta ricevendo molte critiche nel web. Ecco che cosa non è piaciuto.

Uomini e Donne: il percorso di Teresa Langella

Teresa Langella ha partecipato a Uomini e Donne diversi anni fa come corteggiatrice ma le cose non sono andate bene per lei. Lontano dalla tv ha coltivato le sue passioni e poi è tornata come una nuova tentatrice nella quinta edizione di Temptation Island. Dopo quell’esperienza, in cui si era avvicinata molto ad Andrea, ha accettato la proposta della redazione di Uomini e Donne di sedersi sul trono.

Nel suo percorso da tronista Teresa ha portato alla fine Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Dopo la villa ha capito di essersi innamorata di Andrea e l’ha scelto. Lui, però, spaventato dalle parole del padre di lei, ha deciso di dire di no.

Andrea si è pentito subito di quella decisione e ha cercato in tutti i modi di riconquistare Teresa. Dopo alcuni mesi ci è riuscito e ad oggi stanno vivendo sereni la loro relazione. Tuttavia, negli ultimi giorni la coppia è stata attaccata duramente sui social.

Teresa nella bufera: le critiche

Teresa ha sempre detto di essere una ragazza molto semplice, che preferiva un panino in strada piuttosto delle cene nei ristoranti. Tuttavia, in questi giorni l’ex tronista sta mostrando sui social la sua vacanza da sogno e super lusso alle Maldive con il fidanzato Andrea Dal Corso. (Continua dopo Le foto dei post)

Gli utenti di Instagram hanno criticato molto questa scelta e hanno inondato le foto dell’aereo privato, dei ristoranti e dell’hotel di critiche e commenti negativi.

La replica di Andrea e Teresa

Andrea è intervenuto in uno dei post di Teresa scrivendo un commento e dicendo che è stato lui a voler fare questo viaggio lussuoso per una volta nella vita e che Teresa non voleva nemmeno farlo. Questo, però, non è bastato a placare le critiche e Teresa ha deciso di pubblicare un post e dire qualche parola a riguardo.

La giovane napoletana ha ricordato di aver fatto una vita molto umile come tante persone svegliandosi alle 5 del mattino e prendendo un autobus per andare a lavorare come commessa. Ha ribadito il fatto di essere sempre la stessa e che non ha paura di mostrare la sua vita. Sicura di non poter cancellare l’insensibilità di alcune persone, Teresa ha detto di credere nei sogni e di essere libera di afferrarli e cercare di renderli realtà. Che cosa ne pensate delle sue parole?