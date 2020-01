Temptation Island, Arcangelo sorprende: ‘Non escludo un ritorno con Nunzia’

Arcangelo ha fatto delle dichiarazioni molto particolari su Nunzia e un possibile ritorno di fiamma. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island: il percorso di Nunzia e Arcangelo

Nunzia e Arcangelo sono stati due dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. La coppia aveva una relazione da 13 anni, ma nel programma è apparso da subito evidente che Arcangelo fosse molto confuso. Infatti, quando credeva di non essere ripreso dalle telecamere ha dato un bacio ad una tentatrice e poi l’ha negato ripetutamente davanti a Nunzia.

Al falò di confronto, infatti, Nunzia e Arcangelo hanno deciso di lasciarsi su insistenza di lei. La ragazza, però, dopo qualche giorno ha chiesto di poter rivedere Arcangelo e chiedergli una seconda occasione. Arcangelo è stato irremovibile, non potevano più andare avanti.

Arcangelo, intervista: ‘Non escludo un ritorno con Nunzia’

Dopo alcune settimane dalla fine del programma si era parlato nel web di un riavvicinamento tra Nunzia e Arcangelo, ma entrambi hanno negato. Gli incontri che sono stati ripresi e pubblicati sui social erano solamente relativi al programma e Nunzia ha detto di aver parlato con lui ma nient’altro.

Adesso, però, le cose sembrano molto diverse. Arcangelo è stato ospite di Giada Di Miceli nel suo programma radiofonico Non succederà più. In quell’occasione ha parlato dei flirt estivi di poco conto e del fatto di essere pentito per come si è comportato a Temptation Island. Secondo lui, Nunzia non meritava di essere trattata così e di vedere certe cose.

Tuttavia, ha anche confessato che ad oggi non esclude un ritorno con Nunzia. Le sue parole hanno sorpreso molto la conduttrice. Arcangelo ha ribadito il fatto di voler stare da solo per il momento perché sta facendo un percorso costruttivo per capire che cosa vuole, ma ha detto che, dopo 13 anni, non è riuscito a dimenticarsi dell’ex fidanzata. Non solo, secondo lui Nunzia è ancora innamorata e vorrebbe un riavvicinamento.

Nel frattempo bisogna anche segnalare che Nunzia e Arcangelo si sono rivisti e sui social ci sono Stories e video di loro insieme ad altri partecipanti del programma di Filippo Bisciglia mentre fanno shopping. Che cosa ne pensate di questa situazione? Secondo voi Nunzia e Arcangelo torneranno davvero insieme?