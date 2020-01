Sabrina Salerno atomica, il top trasparente lascia intravere il seno: lato B e fisico da urlo [FOTO]

Sabrina Salerno sensuale su Instagram

Anche nel periodo natalizio Sabrina Salerno continua a lascaire il suo popolo del web senza parole. La diva degli Anni Ottanta e Novanta sembra essere sempre la stessa, per caso ha bevuto l’elisir della giovinezza?

Sia per Natale che per Capodanno, su Instagram la soubrette ha condiviso una serie di scatti sensuali e bollenti. Ad esempio nelle ultime ore la cantante, che da tempo non lavora più sul piccolo schermo, ha mostrato sul social network una foto con una posa seducente davanti ad uno specchio.

La soubrette incanta il popolo del web

Sabrina Salerno è tornata a far parlare di sé per un nuovo scatto dal sapore bollente, Nello specifico la donna indossa un body in pizzo nero in tessuto velato. La trasparenza, infatti, da la possibilità di mostrare parte del corpo della cantante ed attrice.

Una lingerie indossata perfettamente dalla diva degli Anni Ottanta, dandole la possibilità di risaltare il suo corpo tonico e seducente. I follower, inoltre, non hanno potuto non notare il lato B della Salerno, alto e ancora molto sodo nonostante ormai sia una 50enne.

Mentre il suo décolleté è sostenuto da una coppa in pizzo abbastanza sexy e il risultato è una scollatura da urlo. A far aumentare il numero dei likes all’immagine (circa 18 mila)ci hanno pensato delle piume corvine poste sulle sue spalle. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno criticata su Instagram: il motivo

Qualche giorno fa oltre ad una foto molto sensuale, Sabrina Salerno ha scritto una lunga riflessione indirizzata a tutte le donne, presa in prestito da una poetessa e giornalista, Gioconda Belli. Ma l’iniziativa della diva degli Anni Ottanta e Novanta non è stata apprezzata da tutti.

Infatti sotto il post in questione, oltre ai complimenti sono piovute numerose critiche. Alcuni utenti web le hanno consigliato di smettere di fare la moralista e cantare di più visto che era il suo mestiere. La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare tappando la bocca a tutti i critici.